L’opposition claque la porte du conseil de Brunehaut : "Vous réduisez encore un peu plus notre droit d'expression"

Des questions à transmettre au préalable

C’est dans ce contexte, et afin d’allier rapidité et précision de la réponse, que le Collège communal a sollicité une adaptation du règlement d’ordre intérieur. "À savoir le fait de libeller par écrit les questions, le jour ouvré qui précède le conseil communal, ajoute Pierre Wacquier. Vous pourrez poser la question oralement lors de la séance du conseil, et vous obtiendrez une réponse qui correspondra davantage à vos exigences. Il s’agit de dispositions qui existent déjà dans d’autres communes, et ce ne sont pas les exigences les plus draconiennes qui existent…"

Maximum deux questions par conseiller

Le bourgmestre aurait presque oublié de signaler que le nouveau règlement d’ordre intérieur limite aussi le nombre de questions à deux, par conseiller communal… Sans doute le point que rejettent haut et fort les deux conseillers Indépendants (plus que ciblés par cette mesure) qui se voient dès lors contraints à se limiter à quatre questions en fin de conseil communal !

Cette décision qui a pour trame de fond le conflit "Nadya Hilali et François Schieste// le bourgmestre et la directrice générale", est également dénoncée les membres du groupe IC qui n’ont pas mâché leurs mots, avant de quitter l’hémicycle. "Un conseil communal, c’est fait pour débattre et pour poser des questions, rappelle Michel Urbain (IC). On doit pouvoir intervenir comme bon nous semble, et on ne peut pas payer les conséquences d’un conflit que vous avez été incapables de gérer !"

"Loin de nous l’idée d’empêcher le débat, nuance Pierre Wacquier. Vous pourrez continuer à intervenir sur les différents dossiers et poser toutes les questions que vous voulez quant aux points abordés durant le conseil !"

« Vous avouez votre incapacité à gérer le conseil communal »

Cheffe de file des IC, Muriel Delcroix s’est aussi adressée au groupe U.S.B., et au bourgmestre. "Par cette modification du règlement d’ordre intérieur, vous avouez votre incompétence et votre incapacité à gérer ce conseil communal, déplore-t-elle. Nous n’avons que faire de vos querelles internes qui ont explosé au grand jour et qui perturbent nos conseils communaux ainsi que le fonctionnement de la commune… Après avoir décidé de ne plus accepter les notes écrites des conseillers communaux qui souhaitent motiver leur vote, aujourd’hui, vous réduisez encore notre droit d’expression ! Jusqu’où comptez-vous aller ? Votre attitude est inacceptable, et nous quittons également la salle parce que nous ne voulons pas participer à ce cirque !"

Malgré l’absence de l’opposition au moment du vote, le point a été approuvé par la majorité U.S.B..