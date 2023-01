Dylan (prénom d'emprunt), 23 ans, est poursuivi pour viol et attentat à la pudeur sur sa demi-sœur qui avait à peine plus de 14 ans : "Je conteste le viol mais pas la relation sexuelle. Elle était consentante".

Le jeu action-vérité entamé en présence d'autres frères et sœurs, alors que les parents étaient partis, a donc mal tourné. "Vous étiez l'adulte", fait remarquer le président au prévenu.

Pas de déviance sexuelle

Le ministère public a requis 18 mois avec sursis probatoire : " Monsieur reconnaît que ce jeu a mal tourné. La jeune fille était en sous-vêtements. Elle aurait demandé au prévenu, selon lui, de la prendre. La victime dira que ce jeu est devenu sexuel.

Le prévenu prétend qu'elle n'a pas agi sous la contrainte mais l'audition de la victime ne va pas dans ce sens. Selon l'expertise, le prévenu ne présente pas de déviance sexuelle, juste une immaturité sociale ".

La défense confirme que lors du jeu, on a vite arrêté la vérité pour passer à l'action : " Mon client le dit et plusieurs témoignages le confirment: il y a eu deux actes à caractère sexuel: une fellation ainsi qu'une relation sexuelle après le repas.

Mon client assure que la jeune fille était consentante et que les jeux se sont déroulés en présence des autres frères et sœurs. A-t-elle résisté? Non.

Nous demandons l'acquittement pour le viol. Pour l'attentat à la pudeur, il reconnaît. Le rapport d'expertise est quand même rassurant. Il ne fait pas état de déviance sexuelle. Mon client a fait un travail sur lui-même. Il n'a pas d'antécédents. Nous sollicitons donc la suspension probatoire ou le sursis probatoire ".

Jugement le 23 février.