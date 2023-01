Pierre Brunehaut : les « tags » ne datent vraiment pas d’hier

Classée en 1934

À l’époque, on ne parle pas de "tag" ou de "graffiti" – ces termes n’ont pas encore été inventés pour le premier, ou n’ont pas la même signification pour le second – mais le papier (en réalité, le courrier d’un lecteur) est intitulé "À propos de hiéroglyphes"…

Toujours les Hollinois furent très fiers de leur Pierre Brunehault et spécialement à l’heure actuelle où la Commission Royale des Monuments et des Sites a décidé à très juste titre de la classer comme monument historique.

Depuis, la vieille pierre Brune reçoit des visites nombreuses et un brave cultivateur du village, voyant son champ voisin couvert de traces de pneus d’automobiles, se disait: "Ici, ce sera l’autodrome" Désiré ". Désiré est ici un nom et non un qualificatif.

Signé « Les As du volant »

Il est cependant regrettable que notre pierre se couvre de plus en plus d’inscriptions bizarres et de noms divers que leurs porteurs désirent léguer à la postérité. On y lit et des noms isolés et des listes encadrées d’un trait et surmonté d’un titre plus ou moins ronflant et moderne: Les Rois de la Pédale, les As du Volant, etc., etc. Ces As et ces Rois, sans vouloir attenter à leur valeur et à leur prestige, sont à féliciter de leur titre mais ne conviendrait-il pas mieux que le marbre conserve leur souvenir dans les locaux d’un cercle sportif ?

Notre belle Pierre Brunehault en souffre, sa destination n’est pas là, les burins lui enlèvent des morceaux parfois conséquents, le vrai amateur d’art se morfond en regardant le monument.

Que les personnes qui, donc, aiment l’art pour l’art et ces vieilles pierres pour leur beauté même sauvage se privent du plaisir de mutiler ce vestige d’un passé lointain ou, sinon, que les pouvoirs publics interviennent en défendant de graver quoi que ce soit sur ce monument et même s’il le faut, en le clôturant.