Brunehaut : Des vœux sous le signe de la collaboration

L’année à venir sera abordée avec 3 priorités: la transition, la gestion des ressources humaines et les collaborations. "La transition sera le fil rouge de nos projets, de nos tâches et de nos actions quotidiennes: mobilité douce, consommation durable, gestion des déchets", insiste Pierre Wacquier qui a aussi rappelé quelques-uns des projets à venir: les travaux d’égouttage de la rue de Sin (Laplaigne), la construction de la maison multiservices (Bléharies), la mise en œuvre du pôle service public, etc. "Au niveau de la sécurité routière, je peux aussi annoncer qu’un radar-tronçon sera bel et bien installé sur le RN507, sans doute entre le rond-point Serdu et le pont de Maulde." Autre confirmation: l’extension du Brunehall, "calibrée par les besoins de nos clubs et la maîtrise de notre budget".

Tout en saluant le travail des membres du personnel communal et du CPAS, le bourgmestre n’a pas manqué d’interpeller les mandataires politiques. "Notre énergie se doit de brûler pour nos habitants, pour l’intérêt général, et non se consumer pour l’arrivisme personnel. Utiliser les critiques d’autrui avec un doigt sale ternit la noblesse de la fonction politique qui nous est confiée… C’est du populisme, le cancer du cœur, le cancer de notre société de demain !"

Au fil de son discours, Pierre Wacquier a également tenu à saluer l’importance des collaborations. Avec les promoteurs immobiliers pour la construction de logements, les intercommunales, la Province, le PNPE, la Fondation rurale de Wallonie, le centre de lecture publique, la RCA, Brunehaut Valorisation, la société de logements du Haut Escaut, les commerçants, entrepreneurs et producteurs locaux. Mais aussi avec les communes voisines et transfrontalières, notamment dans le cadre du projet éolien. "Un projet qui menace notre commune, son environnement, sa ruralité et surtout le cadre de vie de nos citoyens, dénonce le bourgmestre. Si les énergies renouvelables sont indispensables, le profit ne doit pas ignorer le bien-être, écraser notre richesse environnementale et le travail écologique réalisé au cœur de notre parc naturel !"

La directrice générale a quant à elle insisté sur l’importance de la collaboration au sein des membres du personnel de l’administration… quelque mise à mal par la période Covid. "Maintenant, un autre défi nous attend, réapprendre à retravailler ensemble, à vivre ensemble, à collaborer. Le travail en équipe favorise l’émergence de nouvelles idées et stimule l’avance des projets innovants." Nathalie Bauduin en appelle à "construire une société durable et inclusive ou la différence est signe de richesse, une société remplie de sobriété, de solidarité et de sérénité, pas uniquement celle d’une compétition les uns contre et aux dépens des autres… mais dans une ère de collaboration."