Si la météo glaciale a quelque peu refroidi les visiteurs, le bilan de cette première édition des " Féeries de Noël " s’est avéré encourageant. Devant l’administration communale, toute scène ouverte, une quinzaine d’exposants se sont relayés dans les chalets installés pour l’occasion: boucherie Devillers, Electro Plus, Les Petons d’Isa, Bibliothèque, Le Point Gourmand, Le Petit Atelier et bien d’autres. Alliant produits de bouche et articles de vente au détail.

Des membres de l’administration se sont joyeusement prêtés au jeu des déguisements. ©EdA

" Une visibilité et mise en valeur de notre savoir-faire local que les commerçants souhaitaient depuis un certain temps déjà… ", témoigne Benjamin Robette, initiateur de l’événement. " Des ajustements seront à prévoir l’an prochain, le rendez-vous est déjà fixé, mais nous sommes globalement très satisfaits de l’organisation ".

Une cohésion qui réchauffe les cœurs

Chaussés de leurs bottes et moufles fourrés, quelques jeunes courageux ont bravé le froid pour remettre leur précieuse lettre au Père Noël. Un des premiers souhaits était parfois déjà exaucé en effectuant un tour de calèche en compagnie d’un personnage féerique.

"Nous sommes une quinzaine de membres de l’administration à nous être prêtés joyeusement au jeu des déguisements. Une solidarité qui fait plaisir à voir", se réjouit Mère Noël. Une harmonie qui a d’ailleurs pris la forme d’une chorégraphie dans la journée.

Le lieu d’implantation inédit s’est révélé fort intéressant. ©EdA

Malgré un programme familial diversifié (after work, balade contée, grimage…), les débuts ont été plutôt timides. " Mais la cohésion tant entre le personnel communal qu’entre les commerçants eux-mêmes, est une belle réussite. L’exploitation de ce lieu inédit s’est aussi révélée très stratégique ".

Pas impossible d’ailleurs qu’apparaisse cet été, un marché provençal sous une même dynamique. Le bonnet en moins, les lunettes en plus.