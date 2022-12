À Brunehaut, la barre du million d’euros franchie pour financer la police

Les dépenses ordinaires sont prévues à la hausse que ce soit celles liées au personnel (+ 4% par rapport à l’indexation et à la barémisation) et celles de fonctionnement (les dépenses énergétiques doublées et + 10% sur les autres dépenses).

« Cela devient impayable »

Mais là où l’augmentation est plus importante, c’est au niveau des dépenses de transferts, et principalement de la dotation à la zone de police du Tournaisis qui passe de 782 332 € à 1 044 123 € ! "On augmente très fortement, de 32,5%, précise Pierre Wacquier. Notamment en raison des dépenses de personnel qui sont augmentation, et qui représentent à elles seules 86,4% du total des dépenses. La charge de dettes est aussi en forte augmentation (861 322 € en 2021 à 2 193 700 € en 2022) à cause des emprunts liés au futur commissariat central de Tournai ainsi que pour l’aménagement des commissariats de proximité de Brunehaut et de Templeuve. Quant aux recettes du fédéral, elles n’en compensent pas, dans la même proportion, ces augmentations… Ce qui amène les communes à devoir financer davantage pour équilibrer le tout !"

"Cela devient impayable pour une commune comme la nôtre, déplore Nadya Hilali (Indépendant). Cela représente quasi 10% de notre budget ! Des dépenses conséquentes viennent aujourd’hui grever nos budgets sans que nous n’en ayons aucune maîtrise…" Pierre Gérard (IC) se montre aussi "inquiet face à l’évolution des dépenses de transfert que nous ne maîtrisons pas", surtout en "cette année fort troublée".

L’équilibre grâce à l’IPP et au fonds des communes

Pour pallier cette augmentation des dépenses, la Commune de Brunehaut peut heureusement compter sur des recettes en hausse. "Parfois de manière exponentielle, ajoute Pierre Wacquier. Ainsi l’IPP (impôt sur les personnes physiques) a augmenté de 36% en passant de 2 196 111,19 € en 2022 à 2 986 712,92 € en 2023. Le fonds des communes a aussi été revu à la hausse de près de 750 000 € pour atteindre 3 028 489 €. Alors qu’il stagnait ces dernières années, le précompte immobilier augmente également de presque 200 000 €, tout comme les dividendes. Ces éléments permettent de maintenir le budget en boni, avec un bon résultat…"

Nadya Hilali tempère. "Il faut avouer qu’en cette période de crise, nous ne pouvons pas nous plaindre des résultats annoncés concernant ce budget, relève la conseillère Indépendante. Cependant, il n’y a pas lieu de se réjouir trop vite. Le boni reste en effet le plus bas que nous ayons connu depuis 2016. Il est principalement aussi dû à cette manne tombée du ciel, un “one-shot” qui, espérons-le, ne provoquera pas un retour de manivelle dans le futur…"