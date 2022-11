Un mois d'animations pour se plonger dans l'ambiance de Noël à Brunehaut

1. Le marché de Noël, le 4 décembre à Wez-velvain

Les festivités de Noël débutent déjà ce week-end, et plus précisément ce dimanche 4 décembre (de 10h à 17 h), au Foyer Saint-Charles, à Wez. L’association A.C.T.I.O.N., qui réunit des personnes moins valides, proposera son traditionnel marché de Noël.

2. Le marché de Noël, les 10 et 11 décembre, à Laplaigne

Autre rendez-vous incontournable de ces fêtes de fin d’année: le marché de Noël de Laplaigne les 10 et 11 décembre prochain. Organisé par la Confrérie des Amis de Laplaigne, il regroupe également différentes associations du village (patro, école de musique…) afin d’assurer une ambiance conviviale et familiale dans le chapiteau installé à proximité de la maison de village. "Cette année, nous aurons la joie d’accueillir plus de 50 exposants et nous mettons un point d’honneur à proposer des produits fait main. Nous accueillons ainsi des créateurs, des artistes, des producteurs et des artisans locaux qui proposeront des idées originales pour les cadeaux de fin d’année." Sans oublier le traditionnel chalet à Irish-Coffee, café et chocolat chaud, ou le comptoir à "bulles" et le bar à bières spéciales. Côté animations, petits et grands pourront profiter, le samedi, des balades contées en calèche dans le village ; et le dimanche, de la visite du Père Noël, de ses lutins et d’un magicien.

3. La parade du Noël scintillant, le 17 décembre, à Rongy

La Jeunesse Rongycienne organise quant à elle sa parade de Noël scintillant le samedi 17 décembre. Le père Noël et la troupe des Mères Noël déambuleront à bord du petit train dans les rues du village de Rongy en chantonnant quelques mélodies de Noël. La parade débutera vers 17h devant l’église et prendra ensuite la direction de la brasserie Brunehaut, du hangar Dujardin, de la place du Quesnoy, et se terminera, vers 19 h, en fanfare à la salle paroissiale de Rongy. La Jeunesse Rongycienne en profitera pour mettre à l’honneur et récompenser les participants au concours de devantures illuminées (voir ci-contre).

4. Les féeries de Noël, le 16, 17 et 18 décembre, à Bléharies

Si les associations se mobilisent pour faire vivre la féerie de Noël au sein de l’entité, la commune de Brunehaut n’est pas en reste et proposera tout un week-end d’activités et d’animations. "Avec l’idée de soutenir le commerce local, relève Benjamin Robette, échevin du Commerce. Une dizaine de chalets seront installés sur la place de l’administration communale et seront proposés aux commerçants de l’entité. Ils pourront ainsi y vendre leurs produits de Noël et s’y faire connaître." Afin de rendre ce marché de Noël encore plus attractif, et d’attirer davantage de monde, la Commune a imaginé tout un programme d’activités. "Grâce notamment à nos partenaires, précise Benjamin Robette. Le Brunehall organisera une course d’orientation en duo le vendredi 16 décembre à partir de 17h tandis que la bibliothèque proposera des balades contées le samedi 17 décembre à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30." Autres moments forts du week-end: l’after-work de Noël (vendredi à partir de 18 h), dépôt de la lettre au Père Noël dans son chalet (samedi et dimanche de 16h à 17 h 30), balade en calèche avec le Père Noël, Mère Noël ou un personnage féerique (samedi et dimanche de 16h à 18 h). La chorale Brune’Voix clôturera les "Féeries de Noël", le dimanche à 19 h, en reprenant les grands airs de circonstances. "Nous voulons faire revivre la magie de Noël et les étoiles dans les yeux des plus jeunes tout en permettant de passer un moment autour de nombreuses activités."

5. Le concert de Noël, le 23 décembre, à laplaigne

Les cinquante choristes de l’ensemble Brunevoix, sous la baguette de Marie-Paule Wacquier, feront à nouveau résonner toute la magie de Noël, le vendredi 23 décembre, à 19 h 30, en l’église de Laplaigne. Ce concert de Noël est organisé par l’ASBL Brunehaut Valorisation. Entrée gratuite.

6. goûter spectacle de Noël, le 28 décembre, à Bléharies

Également en partenariat avec l’ASBL Brunehaut Valorisation, la bibliothèque de Bléharies proposera un goûter spectacle de Noël le mercredi 28 décembre, à partir de 15 h 30. Après avoir profité d’un goûter, les enfants (entre 4 et 12 ans) découvriront le spectacle "Harpacadabra !" de Vanessa Gerkens, qui mêle conte et harpe. "Des Trolls de Norvège aux Korrigans de Bretagne, en passant par les Kitsune de la mythologie japonaise ou les périples d’Ulysse, ce spectacle est un vrai voyage aux cordes de l’imaginaire". PAF : 3 €. Réservations au 069 34 67 71.