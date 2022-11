Rue des Bouderets (Wez): 30 km/h dans l’attente du procès

Sur interpellation de Muriel Delcroix (IC), l’échevin des Travaux de Brunehaut, Daniel Detournay, est revenu, lors du dernier conseil communal, sur l’état de la rue des Bouderets (Wez). "Par mesure de sécurité et pour éviter qu’elle ne se dégrade encore davantage, nous avons dû la placer en limitation de vitesse à 30 km/h entre le carrefour de la rue du Pont Neuf et le rieu (n° 7 A), explique l’échevin. Il s’agissait d’une demande de l’expert et de notre avocat qui, dans un premier temps, voulaient y interdire totalement l’accès…"