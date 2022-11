Le Tartuf (Bléharies), un espace trop petit pour un point "Jeunes" ?

Muriel Delcroix (IC) s’interroge sur la possibilité d’y créer un lieu dédié aux jeunes. "Faire un point Jeunes dans une toute petite maison, sans jardin, le long d’une chaussée… Il n’y a rien de mieux pour ne pas les faire venir ! Il est dommage de ne pas avoir permis aux conseillers communaux de faire des observations et des propositions…"

Une décision prise avant le conseil

Dans le camp de l’opposition, on déplore que le dossier n’ait été présenté que pour une ratification par le conseil communal ; la décision ayant été prise par le Collège pour une question de délai. "Ratifier et décider ce n’est pas tout à fait la même chose, déplore Nadya Hilali (Indépendant). Nous espérons que cela ne portera pas préjudice au dossier parce que nous sommes d’autant plus interpellés que le dossier précisait bien qu’il doit être rentré pour le 25 octobre et que la délibération du conseil communal nécessaire au dossier de candidature pouvait parvenir jusqu’au 1er novembre. Il ne faudrait pas que le dossier ne nous passe pas sous le nez parce que le bourgmestre était en vacances…" La Directrice générale assure "être dans les délais", et que les décisions des conseils communaux peuvent finalement être transmises jusqu’au 25 novembre.