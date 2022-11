Brunehaut : le conseil communal des enfants, c’est parti pour un an !

C’était le grand jour pour les neuf jeunes conseillers communaux, récemment élus par leurs pairs au sein de leurs établissements scolaires. « C’est un merveilleux moment où l’on entre dans la démocratie participative, et ce dès le plus jeune âge, relève Benjamin Robette, échevin de la Jeunesse qui tenu à saluer le travail effectué par les conseils précédents. Il est important de féliciter tous ces enfants qui ont osé se présenter sur une liste et exprimer leurs idées et leurs projets. »