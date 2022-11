Notre agenda Wapi: la marche des Gourmands, le salon de la Santé et du Bien-être, et la Ducasse à Pierrot

1. La marche des Gourmands (Rongy)

©Com.

Une marche en pleine nature, des stands de dégustations de produits locaux, les belles couleurs de l’automne… Mélangez-le tout, enfilez vos baskets et en route pour la marche desGourmands, ce vendredi 11 novembre, à Rongy.

Ce vendredi 11 novembre, les Diables Rouges de Rongy organisent, en collaboration avec Mont-Marche, la Jeunesse Rongycienne et les Vergers de Brunehaut, une "Marche des Gourmands", un parcours fléché de 7 km en pleine nature, à travers bois, vergers et sentiers ruraux.

Tout au long du parcours, vous pourrez déguster différents produits ou recettes, toutes à base de produits locaux (jus, bières, grenadine artisanale, soupe à l’oignon, crêpes, gaufres, andouille, pomme, poire, pain, baguette, chocolat, vin chaud, etc).

Départs libres de 8h à 15h de la salle du football (18, rue Aimoncamps à Rongy). Une activité mêlant détente et découvertes gustatives à vivre en famille.

PAF: 5 € (gratuit pour les – de 6 ans)

2. Le salon de la Santé et du Bien-Être (Estaimbourg)

Le salon de la Santé et du Bien-être se déroule, ce samedi 12 novembre au château de Bourgogne, à Estaimbourg.

©ÉdA

Au programme, ce samedi 12 novembre, à partir de 8 h 45, au château de Bourgogne: la découverte des acteurs santé et bien-être de l’entité d’Estaimpuis et alentours mais également des initiations, ateliers, démonstrations et conférences.

Quatre conférences rythmeront la journée: "L’hypnothérapie" par Rudy Deprez (9 h 30) ; "L’obésité et le surpoids" par Stéphanie Wille, diététicienne (11 h) ; "La géobiologie" par Joséphine Verhaeghe (14 h 30) ; "L’énergétique et la méditation" par Anne Ketelair (15 h 30).

Des ateliers et initiations sont également prévus pour toute la famille: yoga (10 h 30 et 15 h 15), équithérapie en extérieur (11h et 16 h), Taiji Yang (11 h), sophrologie pour enfants (11 h 30 et 16 h 30), Qi Gong (14 h), yoga sur planche (14 h 30 pour les 3-6 ans et 16h pour les 0-3 ans, atelier parents-enfants), massage (15 h 30, atelier parents-enfants), stretching et renforcement musculaire (16 h 15), méditation (17 h).

D’autres stands seront animés par un podologue spécialisé, un formateur en secourisme et en prévention des accidents domestiques, une ergothérapeute, une spécialiste en plantes sauvages, etc. L’IMSTAM sera également présente pour un stand de dépistage au diabète. "

Entrée gratuite.

3. La Ducasse à Pierrot (Mouscron)

Pour la deuxième année consécutive et de façon coordonnée par le Syndicat d’initiative de Mouscron, le rendez-vous "La Ducasse à Pierrot" revient ce jeudi 10 novembre.

©–

De la saucisse, de la pomme de terre et des haricots à la sauce tomate: voilà un plat à la fois simple et réconfortant. À l’instar du "Lapin perdu" de Tournai, l’échevin mouscronnois, Laurent Harduin, compte bien rendre à ce plat et à son appellation "La Ducasse à Pierrot" leurs lettres de noblesse en les réinscrivant au patrimoine culinaire hurlu.

D’où l’idée d’organiser un événement mettant à l’honneur ce plat traditionnel de la région de Mouscron. Ce jeudi 10 novembre, midi et soir, une trentaine d’établissements de l’entité proposera ce plat revigorant. Des animations musicales et des concours sont également annoncés.

