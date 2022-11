Trois mois sans activité

"Cela s’explique par le fait que nous avons perdu trois mois d’activité, au début de l’année 2021, en raison de la crise Covid, relève Benjamin Robette, échevin des Sports et président de la RCA. À côté de cela, nous avons connu des indexations au niveau des salaires et des augmentations des coûts énergétiques. Nous avons aussi dû faire face à l’arrêt des stages organisés par la Province. Sans cela, nous aurions pu être à l’équilibre, ou bénéficier d’un léger boni."

L’opposition se dit plus inquiète surtout en perspective du projet d’extension du Brunehall. "À l’aube de la construction, nous espérons que vous avez déjà réfléchi à la stratégie et à la promotion que vous comptez mettre en place afin de pérenniser ce nouvel outil et de maîtriser les coûts, insiste François Schietse (Indépendant). Nous vous avions d’ailleurs demandé, en juin dernier, une budgétisation des recettes et coûts de fonctionnement du complexe Brunehall, après extension, en y incluant une prévision de l’occupation des plateaux mais aussi du développement sportif supplémentaire certainement nécessaire… nous n’avons toujours pas reçu de réponses claires, et chiffrées ! Il faut pourtant savoir où l’on va, surtout dans le contexte économique actuel."

« Une folie pécuniaire »

Michel Urbain (IC) dénonce "un gouffre financier qui s’annonce et une folie pécuniaire". "On ne sait pas ce qui nous attend à l’avenir… et en sachant que déjà maintenant, certaines piscines doivent fermer face aux coûts de l’énergie, faut-il maintenir ce projet d’extension du hall sportif ? Sera-t-il rentable et tenable financièrement ? Il faut se poser ses questions et se montrer très prudents !"

Benjamin Robette assure que la réflexion est sur la table. "La dynamique sportive qui a été mise en place porte ses fruits, et aujourd’hui nous sommes victimes de notre succès et il est nécessaire de la développer en augmentant les plages horaires et les espaces sportifs, insiste le président de la RCA. Aurions-nous pu imaginer que plus de 1000 pratiquants franchiraient la porte d’un complexe sportif, dans un petit village et une petite commune comme nous ? Bien sûr que non, même si on le rêvait ! Il bénéficie à une grande partie de notre population."

« Un jeu d’équilibriste »

De manière générale quant à cette modification budgétaire, Nadya Hilali (Indépendant) déplore un "jeu d’équilibriste mené afin que le budget puisse tenir la route, et le fait que le Collège continue à jouer avec le feu." "Quand on regarde le service ordinaire, nous avons un boni à l’exercice propre de 4 000,52 €, marge très courte. Nous pouvons nous réjouir de la majoration du fonds des communes de 117 744,85 € et des réajustements opérés concernant les doubles emplois des cotisations patronales car sans cela, nous serions en déficit de 236 144,75 € ! Nous craignons fortement pour la suite si vous poursuivez les investissements sans réelle réflexion quant à l’avenir. Si vous continuez ainsi, vous allez laisser un bien triste héritage pour la prochaine législature…"