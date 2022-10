Les femmes se mettent à nu contre le cancer du sein dans une exposition à voir à Bléharies

"C’est la première année que nous mettons en place une action dans le cadre de la campagne Octobre Rose, explique l’échevine Clara Hurbain. Une collaboration a pu se nouer avec Wapict pour la réalisation de cette exposition qui a directement suscité un vif intérêt au sein de la population car nous avons pu compter sur la présence de 27 femmes pour les séances photo qui se sont tenues en août dernier."

Qu’elles soient atteintes d’un cancer du sein, qu’elles aient combattu la maladie ou qu’elles soient sensibilisées à la cause, les habitantes de la commune de Brunehaut ont ôté le t-shirt et se sont mises à nu pour poser devant l’objectif.

"Grâce au professionnalisme et à la bienveillance de Sébastien Poliart, le photographe, les femmes ont pu se dévoiler en toute intimité et retrouver toute leur féminité. Elles se sont senties comme des femmes, belles et fières de leur corps. Cette expérience leur a permis de retrouver confiance en elles, et une belle image d’elles-mêmes. Au cours des séances photo, elles ont aussi pu échanger et discuter entre elles ; les retours que j’ai pu obtenir étaient très positifs."

Nul doute que l’émotion était au rendez-vous pour ces mannequins d’un jour et leurs proches, ce jeudi soir, lors de l’inauguration, en découvrant les magnifiques clichés.

L’exposition est visible jusqu’au 27 octobre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque, à la maison de village de Bléharies.

Une conférence le lundi 24 octobre

Au même endroit, le lundi 24 octobre, à 18 h, le Plan de Cohésion Sociale proposera également une conférence autour de la prévention et la sensibilisation du cancer du sein, en accueillant le docteur Salima Bensalah-Bouziane, radiologue sénologue et présidente de l’ASBL Octobre Rose. La conférence sera suivie d’un témoignage. Entrée libre.