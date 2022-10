Début de l’année 2021, la SA Ventis avait introduit auprès de la commune de Brunehaut une demande de permis d’urbanisme impliquant une dérogation de la zone agricole au plan de secteur. Cette demande concernait l’implantation, dans un champ privé de la rue du Plat Monnier, d’un mât de 78,5 mètres équipé d’instruments de mesure des conditions météo et d’un détecteur de l’activité des chauves-souris. L’objectif poursuivi était de caractériser le potentiel venteux du site.

À terme, le projet visait la construction par la société Ventis de cinq éoliennes dans la campagne située aux confins de Laplaigne et de Péronnes.

Bien que le collège de Brunehaut ait rendu un avis négatif à l’implantation de ce mât de mesure, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne avait avalisé la demande. Depuis, en toute légalité cette fois-ci, ce mât de mesure est en fonction.

Observations, suggestions, alternatives ?

Aujourd’hui, les investisseurs passent à la vitesse supérieure. La coopérative citoyenne leuzoise CLEF, qui développe et exploite des projets d’énergie renouvelable par et pour les citoyens, et la SA Ventis de Tournai, qui développe et exploite des projets éoliens, annoncent clairement leur projet qui consiste en l’implantation d’un parc de cinq éoliennes groupées au Nord du village de Laplaigne, au Sud-Est de la localité de Hollain et au Sud du village de Péronnes.

Pour ce, une demande de permis unique de classe 1 doit être introduite. Ce permis concerne les cinq éoliennes d’une puissance totale pour le parc de 25 Méga Watts, de cabines de tête, de chemins d’accès, d’aires de montage et la pose de câbles électriques.

Lors de cette réunion d’information des citoyens, les investisseurs présenteront leur projet en détail. Le public pourra émettre ses observations et suggestions. Cette réunion permettra aussi de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés lors de l’étude d’incidences mais aussi de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur. Cette réunion est ouverte à tous. Dans un délai de 15 jours à l’issue de cette réunion, les remarques devront être adressées au collège de Brunehaut, rue Wibault Bouchart à Bléharies.

CLEF (069/ 60. 01.90) – Ventis (036/ 59. 01.27).