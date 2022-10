L’initiative "Fête vos jeux en famille" organisée au sein de la bibliothèque de Brunehaut a permis aux enfants de 6 mois à 12 ans notamment, durant une après-midi, de s’y exercer et tester des jeux à souhait.

Parmi les partenaires de l’événement et grand défenseur de ces intérêts pédagogiques, on retrouve M. Pion (Bléharies) actif dans le milieu depuis 2011.

"Le jeu resserre les liens et réinstaure du contact en famille ou entre amis", commente Pauline Masquelier. "Hélas, l’univers du jeu a subi une perte de vitesse ces derniers temps. Impacté tant par la crise économique que par la météo clémente de ces derniers mois".

Par la rareté des matières premières que le composent (papier, impression, emballage…) et des difficultés d’approvisionnement, le budget moyen pour l’achat d’un jeu a sensiblement augmenté. "Un des postes qui peut être sacrifié par certains qui priorisent logiquement les besoins aux envies".

Le risque ? Que le jeu de société se destine à une élite…

On garde la frite !

Le jeu n’est-il pas justement un bon remède face au climat anxiogène ? Anthony Toffolo de Laplaigne en reste convaincu et se réjouit d’annoncer l’arrivée de sa première création: "Battle Fries" édité chez Byr Games. Le but du jeu est de tremper ses frites dans des sauces et essayer d’en manger le plus possible! Mayo, Ketchup ou sauce spéciale, au choix... Au passage, les joueurs additionnent des points sur leurs cartes Frite et Grillon gagnées. La rapidité et la stratégie seront vos meilleurs alliés. "Une partie dure 5 min. La mécanique est proche d’autres jeux de bataille mais avec ce goût supplémentaire d’un plat typiquement belge", admet notre ingénieur de formation. "Une année seulement s’est écoulée du prototype à l’édition. Une chance que je dois un ami éditeur, amateur et créateur d’un jeu explorateur de nos brasseries belges. Ce jeu complétait parfaitement le menu!", conclut-il en souriant.

Si l’après-midi avait un goût de trop peu, Monsieur Pion relance la partie et vous accueille désormais tous les dimanches après-midi pour se tester avant d’approuver.