Laplaigne : une rentrée musicale sans fausse note

Formée de professeurs bénévoles, l’école se donne pour objectif d’ "encourager ces jeunes talents à intégrer au plus vite la grande famille de la fanfare de Laplaigne. Ils sont d’ailleurs invités à toutes les festivités. L’occasion rêvée de mettre en pratique tout ce qu’ils ont appris."

"Les p’tits Zikos de l’Plaine" peuvent démarrer leur cursus dès la première primaire jusqu’à l’âge adulte s’ils le désirent. Suivant l’instrument choisi (clarinette, trompette, trombone, tuba…), les arrangements sont adaptés au niveau de chacun. "L’étape théorique solfège est indispensable pour pouvoir décrypter une partition. Nous utilisons une méthode de formation basée sur les musiques de Walt Disney. Nous allons au plus concret et au plus amusant pour l’enfant."

Qu’importe l’âge, les enfants évoluent ici par niveau et reçoivent un instrument à prêter le temps de leur formation musicale. "L’an dernier, nous avons investi 3 000 € de matériel. Nous réclamons simplement 50 €/an/enfant pour subvenir à nos frais de fonctionnement", explique Carole.

La fanfare de Laplaigne a fêté son demi-siècle d’existence en 2018. Carole a elle-même hérité du talent de son papa, Philippe Mahieu. "Une histoire de famille qui nous passionne tous encore aujourd’hui et que nous espérons transmettre à la nouvelle génération", conclut-elle.

À l’agenda: souper de la fanfare (15 octobre) et célébration de la Sainte-Cécile (20 novembre).