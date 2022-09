L’avis des citoyens pour la nouvelle vie du Tartuf (Brunehaut)

"Nous avions pu acheter ce bâtiment grâce à un subside de 343000 euros dans le cadre des “sites à réhabiliter”, rappelle Pierre Wacquier, bourgmestre de Brunehaut. Cette enveloppe va aussi nous permettre de financer les travaux de rénovation de l’enveloppe extérieure. Le permis ayant été octroyé, l’auteur de projet va désormais publier le cahier des charges pour pouvoir lancer les travaux dans les prochains mois."

Trois espaces distincts

Le bâtiment comprendra trois espaces distincts. "L’un sera une vitrine commerciale accueillant un magasin de produits locaux de Brunhehaut, ajoute le bourgmestre. Cela permettra aussi d’y créer un espace de mise en valeur du patrimoine touristique de la commune. Dans le second espace, à l’étage, nous avons prévu d’y aménager un logement dit “de transit”."

Pour le troisième espace, de près de 50 m2 au rez-de-chaussée, la Commune a décidé de solliciter l’avis de ses citoyens.

"Afin d’obtenir un subside supplémentaire, nous souhaitons entrer un dossier dans le cadre de l’appel à projets “Tiers lieux ruraux” lancé par le SPW Agriculture et Ruralité. Cela pourrait nous permettre de financer à 80% la réhabilitation du bâtiment et l’aménagement intérieur des différents espaces. Mais surtout, nous pourrions bénéficier d’une prise en charge d’un emploi à hauteur de 90%… ce qui nous donnerait la possibilité de faire vivre ce lieu et cette vitrine touristico-commerciale de la commune."

L’une des conditions de cet appel à projets est la mise en place d’une consultation populaire. "Nous avons ainsi besoin des citoyens pour avancer dans le projet afin qu’ils puissent partager leurs envies et leurs attentes pour ce troisième espace qui peut recevoir une ou plusieurs fonctions et ainsi devenir un lieu de services, d’échanges, de culture, de rencontres, etc.", précise Pierre Wacquier

Un sondage a été diffusé sur le site internet et la page Facebook de la commune. Des idées y sont soumises: un repair café, un point "jeunes", un café citoyen, un lieu d’exposition artistique, un espace de coworking, un espace informatique, un espace pour des boutiques éphémères pour les commerçants locaux… tandis que les citoyens peuvent également soumettre leurs propositions.

"Nous avons déjà reçu près d’une cinquantaine de réponses, se satisfait le bourgmestre. Les premiers résultats s’orientent vers le repair café, le local pour les jeunes, et le coworking."Il est encore possible de donner son avis jusqu’à ce mercredi 21 septembre.

Plus que l’ancien bâtiment du Tartuf qui abritait autrefois un café (avec agence de Tiercé, d’où le surnom de Tartuf), puis une épicerie, c’est tout le quartier qui va voir son visage changer.

"Le bâtiment, également dans un état de délabrement, de l’autre côté de la rue d’En Bas, sera réhabilité dans le cadre d’un projet privé, signale le bourgmestre . Et lors du dernier conseil communal, en vue de la requalification du Marais d’Espain, nous avons validé la désignation d’un auteur de projet pour l’aménagement de la rue d’En-Bas, et de l’espace parking près de l’Escaut."