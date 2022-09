36 couples jubilaires célébrés à Brunehaut (photos)

Marcel et Agnès Filmotte (Hollain, noces de diamant)

Agnès a d’abord travaillé comme culottière à Froyennes avant de faire les ménages à Hollain. De son côté, Marcel a travaillé dans le bâtiment pendant plus de 45 ans avant de finir sa carrière comme chef de chantier. Parents de trois filles et deux garçons, la famille s’est (encore) agrandit avec 13 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants.

Marcel et Agnès ©ÉdA

Jean-Paul et Sylvie-Anne (Laplaigne, noces d’or)

Jean-Paul a travaillé toute sa carrière à la sucrerie de Wez et a rendu de nombreux services comme bénévole aux côtés des diables rouges de Rongy. Sylvie-Anne a travaillé tantôt comme perforatrice pour les médecins à Bruxelles, dans une friterie, au home de Rongy et enfin au CPAS de Brunehaut. Ils sont parents de trois enfants et ont cinq petits-enfants.

Jean-Paul et Sylvianne ©ÉdA

Daniel et Martine Farvacque (Laplaigne, noces d’or)

Martine a travaillé comme secrétaire dans la région et passe aujourd’hui son temps lire entre ateliers d’écriture, cuisine, tricot et lecture. Daniel a quant à lui passé une bonne partie de sa carrière comme fonctionnaire au tribunal du travail et au registre du commerce. Ils sont parents de deux enfants et ont trois petits-enfants.

Daniel et Martine ©ÉdA

Claude et Sonia Nollet (Laplaigne, noces d’or)

Sonia a travaillé au Grand Bazar à Tournai. Claude, lui, a travaillé en France en tant que tourneur chez Mercier à Saint Amand avant de passer la frontière pour exercer la même profession chez Neptune. Le couple est heureux parent de deux enfants et a quatre petits-enfants. Leur secret? S’accorder du temps ensemble et partager une table en amoureux.

Sonia et Claude ©ÉdA

Christian et Colette Gadenne (Laplaigne, noces d’or)

Après l’entreprise Carton, Christian est parti chez Cimescaut en tant que mécanicien d’entretien jusqu’à la fermeture en 1982. Il a terminé sa carrière à la CBR. Il est passionné de cyclisme, de jardinage et de Johnny Hallyday. De son côté, Colette a tenu le café les Amis de la place à Laplaigne. Ils ont quatre enfants, sept petits-enfants et bientôt un deuxième arrière petit.

Christian et Colette ©ÉdA

Guy Petit et Roselyne Broutin (Bléharies, noces d’or)

Ils sont parents de deux filles et grands-parents de deux petits garçons. Tous les deux sont issus de familles de bateliers. Guy était plombier indépendant. Roselyne l’a toujours secondé dans son travail au quotidien.

Ensemble, ils pratiquent régulièrement de la gym au Brunehall.

Guy et Roseline ©ÉdA

Bernard et Cécile Waucquiez (Bléharies, noces d’or)

Bernard a travaillé à la Poste. Ils vouent d’ailleurs une passion commune pour la philatélie au point d’en devenir vice-président du cercle philatélique la Vallée de l’Escaut.

Le sport forme la jeunesse: Bernard a réalisé plusieurs marathons, pas moins de 35 années de courses, près de 80000 km parcourus. Il a occupé un poste de secrétaire au Bléharies Athlétic club pendant une trentaine d’années. De son côté, Cécile s’est occupée de leur fils et de sa petite-fille.

Bernard et Cécile ©ÉdA

Hervé et Odette Decroocq (Rongy, noces d’or)

Odette travaillait en chirurgie puis est partie à l’ONE en consultation prénatale. Hervé, lui, a d’abord travaillé dans une chaudronnerie à Lecelles avant de partir chez Carton. Ils sont heureux parents d’une fille et ont deux petites filles. Hervé est membre d’Audax et parcourt près de 7000 kms par an. Une discipline qu’il pratique aussi en couple.

Hervé et Odette ©ÉdA

Roger Delneste et Claudine Lefebvre (Rongy, noces d’or)

Claudine a été enseignante à Rongy, à Laplaigne et enfin à Herseaux. Ils sont parents de deux enfants et ont 5 petits-enfants.

Colombophile averti, Roger est très investi dans l’action sociale. Ce dernier est président de l’Amicale des pensionnés depuis 2013, assure aides et services rendus au Patro, à la croix rouge, au don du sang et dans bien d’autres associations de la région.