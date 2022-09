Brunehaut : trop de photocopies sollicitées par l'opposition ?

Nadya Hilali déplore de ne pas avoir pu prendre connaissance du courrier sollicitant et justifiant cette modification par le comité d’acquisition. De quoi créer à nouveau des étincelles entre la conseillère de l’opposition (indépendante) et la directrice générale. Pour Nathalie Bauduin, "les explications se retrouvent dans le préambule de la délibération. Il s’agit juste de deux mots qu’il faut changer". "En qualité de directrice générale, je fais confiance en mon personnel, mais il semble que ce ne soit pas le cas pour vous, en sollicitant désormais les mails reçus par nos employés…" La directrice générale poursuit en rappelant qu’ "une circulaire leur demande de faire des économies de papier et d’éviter des dépenses inutiles de frais de photocopies."

"Il suffit de mettre les documents sur la plateforme ou de nous les envoyer de manière informatique", lui répond Nadya Hilali. "On a le droit de voir tous les documents qu’on a envie de voir, ajoute François Schietse (indépendant). Cela ne sert à rien d’en faire à nouveau toute une polémique!"

Trop de photocopies?

Pierre Wacquier y met aussi son grain de sel. "Je ne peux que remarquer qu’il y a une utilisation abusive de l’énergie du personnel communal, notamment pour vous faire des photocopies, dénonce le bourgmestre à l’égard des deux conseillers de l’opposition. Tous les documents nécessaires pour prendre vos décisions, en toute transparence, sont sur la plateforme… et malgré cela vous en demandez des photocopies! Les autres membres de l’opposition ne s’amusent pas à cela. C’est navrant. Soyez raisonnables et ayez un esprit constructif… plutôt que de rechercher la faille ou l’erreur."

Nadya Hilali soutient que tous les documents doivent être mis à sa disposition et qu’elle peut en obtenir copie. "C’est la loi, c’est la règle. Point à la ligne!"

"Imaginez si les 19 membres me réclament comme vous 70 photocopies pour un conseil communal, cela devient problématique pour la gestion de la commune, l’interpelle la directrice générale. Dans le contexte actuel, il est abusif de me réclamer 70 photocopies. C’est un mauvais exemple vis-à-vis du personnel mais aussi de la population." Et Pierre Wacquier de finalement conclure le débat: "Le citoyen en a certainement assez de ce genre de considération".