"Le programme est très chargé, avec des surprises et un beau dynamisme. Sur cinq semaines, plus de 40 rendez-vous seront proposés, indique Pierre-Étienne Durieux, chargé de projets circuits courts au PNPE. Il s’agit d’un moment toujours important de valorisation des produits locaux et de soutien aux circuits courts, qui souffrent en ce moment. L’idée est de mettre en lumière ce qui se fait de bien. Ce mois du goût est devenu un bel adolescent. Nous sommes très contents de sa croissance."

Conscientiser les consommateurs à la qualité des produits du territoire et sensibiliser les jeunes, voilà les objectifs.

"Le gustatif nous tient à cœur car il fait partie du bien-être, souligne le président du parc, Pierre Wacquier. C’est le mois du goût mais tous les sens sont en éveil: ouïe, vue. De nombreux producteurs sont dans une démarche qualitative."

Une démarche à encourager et même à renforcer, selon Alain Carion, membre du CA du parc. "À travers les produits locaux, c’est une facette supplémentaire du territoire qui est mise en lumière. Il y aurait même quelque chose à creuser par le biais de la création de nouvelles filières pour aider les producteurs. Dans la période actuelle, le consommateur a intérêt à acheter près de chez lui."

Le catalogue, disponible aussi chez les producteurs et dans les épiceries locales, vous fera voyager, entre balades gourmandes, visite d’un jardin potager, découverte de plantes médicinales et marchés.

Affaire de famille

Ainsi, la ferme Fauvarque de Lamain convie à un marché fermier regroupant une vingtaine de producteurs les 13 septembre et 11 octobre de 16h30 à 19h30. Isabelle et Marc Fauvarque y ont développé plusieurs activités. "Notre fille nous a rejoints dans l’exploitation et notre fils va arriver" explique Isabelle.

Le couple a opté pour développer de la vente directe à la ferme, en proposant par exemple des colis de viande. Une formule qui marche. "Nous avons ensuite fait appel à un maraîcher pour lui proposer de vendre ses produits, puis à une voisine qui fait des produits laitiers. Au final, une fois par mois désormais, nous sommes une vingtaine de producteurs à nous installer dans la cour de la ferme avec au menu viande, huile de colza, légumes, fruits, vin, escargots, beurre et autres fromages."

À noter que les parcs naturels Scarpe-Escaut et des plaines de l’Escaut réuniront un jury pour le concours Les Fins Gourmets des Plaines Scarpe-Escaut. Il se tiendra en France, à Orchies, le jeudi 13 octobre.