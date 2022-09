L’inauguration du kiosque de Bléharies pour célébrer le patrimoine brunehautois

Du parc et du kiosque, il en sera également question lors de la balade animée orchestrée par la troupe des Déjantés Gentils, ce samedi à 15h30 et dimanche à 10h30 dans le cadre des Journées du patrimoine. "De l’église Saint-Aybert de Bléharies à la malterie, au kiosque du parc communal à la chapelle Saint-Julien, chansons, sketchs mais aussi histoire locale rythmeront, dans la plus grande des bonnes humeurs, la flânerie." Une exposition et des visites guidées permettront de (re)découvrir l’histoire de l’église de Bléharies, une architecture hors du commun d’Henry Lacoste qui a fait preuve d’innovation en utilisant le béton armé. Visites guidées le samedi 14 h et le dimanche 15 h; entrée libre de 10h à 18h. L’histoire de la chapelle Saint-Julien, unique témoin de l’hôpital du même nom, sera également à découvrir, tout comme son présent marqué par sa rénovation menée par le Cercle d’HistoireLlocale. Visites guidées le samedi à 16h et à 17h et le dimanche à 17h; entrée libre de 11h à 18h.

Le "petit", mais à l’histoire riche, village d’Howardies ne sera pas en reste. "De la préhistoire à l’époque gallo-romaine, petits et grands navigueront dans le temps. Stéphane Berton, historien et paléontologue, présentera quelques vestiges et objets du passé découverts au cœur du village."Visites guidées les samedi et dimanche à 11h et 14h30.

À Laplaigne, une balade en calèche (ou libre) de 5 km abordera l’histoire du village, de ses digues et de ses deux châteaux. Circuits guidés les samedi et dimanche à 13h30 et à 15h. Sur réservation (069 87 10 92).