Pas de Fête de la Pomme à Rongy: «On n’a pas eu assez de temps pour relancer la machine»

C’est la mort dans l’âme que la Jeunesse rongycienne a dû se résoudre à annuler cette grosse manifestation reprenant une foule d’animations (balades en petits trains de cueillette, marché artisanal, spectacles, animations musicales…). Le Covid n’y est pas totalement étranger mais ce n’est pas la seule explication.

En dépit du dynamisme de l’ASBL organisatrice, cette dernière n’était pas en capacité de chapeauter l’événement dignement, par manque de temps.

Une manifestation qui nécessite 9 mois de préparation

" Si c’est pour faire les choses à moitié, cela ne vaut pas la peine et on en est donc arrivé à la conclusion que les conditions n’étaient pas réunies pour la mise en place de cette édition », explique Jacques Dewaele, le président de la Fête de la Pomme.

L’organisation du So W’Happy, les 8, 9 et 10 juillet derniers, a coûté pas mal d’énergie à la Jeunesse rongycienne. Les chiffres, vertigineux, suffisent à mesurer l’ampleur de ce festival de musique électronique, l’un des plus grands du pays: pas moins de 40 000 personnes sont venues applaudir les 200 artistes à l’affiche, le tout encadré par 700 bénévoles!

" Notre calendrier a aussi été chamboulé par la crise sanitaire. Un événement comme la Fête de la Pomme, qu’il avait fallu reporter l’an dernier, ne s’improvise pas; il se prépare 9 mois à l’avance. On n’a cependant rien pu lancer car en janvier et février 2022, on était encore en plein Covid", souligne le fruiticulteur Sébastien Dewaele, également administrateur de l’ASBL Jeunesse rongycienne.

La pérennité de l’événement n’est pas menacée

La levée des restrictions à l’aube du printemps est arrivée trop tard pour la Jeunesse rongycienne, dont l’emploi du temps fut accaparé par d’autres festivités (marche des vergers en fleurs, Relais pour la Vie et le So W’Happy). " Il était impossible de relancer la machine."

Si la Fête de la Pomme a été rayée du calendrier cette année, cette décision ne préjuge en rien de l’avenir de la manifestation. " Son organisation n’est pas en péril et l’on compte d’ailleurs bien fêter les 20 ans de l’événement en 2025. On devra simplement s’y prendre autrement l’an prochain", affirment Sébastien Dewaele et son papa, Jacques, qui exploitent les Vergers de Brunehaut.

Les chevilles ouvrières de la Jeunesse de Rongy donnent déjà rendez-vous au public le dimanche 6 novembre à l’occasion de la seconde mouture de la Marche des gourmands.