Depuis plusieurs années, les passionnés d’histoire et de patrimoine se mobilisent pour préserver cette chapelle. Ils ont pu recueillir des dons ainsi qu’un financement de l’Agence Wallonne du Patrimoine pour entreprendre des travaux de restauration.

"Après avoir refait la toiture, les ouvriers s’attaquent désormais au clocheton qui avait été bâché il y a quelques mois,explique Dany Van Genechten.En retirant les ardoises, on ne savait pas à quoi s’attendre quant à l’état de la structure en bois… Et finalement, bonne surprise, le clocheton est encore dans un état plus que correct au vu de l’âge de l’édifice, rénové dans les années 1800 et puis encore en 1930 pour en arriver à la configuration actuelle."

Le clocheton n’a donc pas dû être retiré pour être rénové ou remplacé."Par contre, la cloche conserve encore un peu ses secrets,ajoute Dany Van Genechten.Il s’avère qu’il n’est pas possible de la retirer via l’extérieur sous peine d’endommager la structure du clocheton. Nous allons étudier la possibilité de la sortir via le plafond et l’intérieur de la chapelle, mais il s’agit d’une manœuvre qui ne sera pas faite dans l’immédiat."

En attendant, les membres du cercle d’histoire locale devront se contenter des quelques observations réalisées ce vendredi et des photos de la cloche prises par les ouvriers."Les inscriptions laissent à penser que cela pourrait bien être la cloche d’origine, du 18e siècle,s’enthousiasme Dany Van Genechten.On retrouve des inscriptions stipulant qu’il s’agit de la cloche de Saint-Julien, le protecteur des bateliers ainsi qu’une représentation de la Vierge. Si on parvient à enlever la cloche, nous pourrons encore en apprendre davantage sur son histoire, et par exemple, l’identité du fondeur. Cela nous permettrait aussi d’éventuellement la restaurer car au vu de son tintement, elle semble endommagée ou fêlée…"

Dany Van Genechten espère continuer à faire revivre cette chapelle."Dans un premier temps, la priorité était d’assurer à nouveau l’étanchéité du bâtiment pour éviter qu’il ne continue à se dégrader. Ensuite, si nous pouvons encore obtenir des dons ou des subsides, nous aimerions procéder à la restauration de l’intérieur de la chapelle."

Pour en connaître davantage sur l’histoire et le projet de restauration de cette chapelle, des visites guidées seront organisées les 10 et 11 septembre prochain dans le cadre des Journées du patrimoine.