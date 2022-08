C’est un peu par hasard que, dimanche, en pleine lutte de jeu de balle, sur la place de Lesdain, que Jean-Philippe Bonnet a levé les yeux vers le haut de l’église…"J’airemarqué une tache blanche dans la plus haute lucarne du corps principal de l’église, explique-t-il.J’ai d’abord pensé à des faucons comme nous en avions déjà observés à cet endroit, ou éventuellement à un hibou. Et puis, en observant un peu plus longuement, nous avons vu des allées et venues d’insectes."

Jean-Philippe Bonnet est ensuite rentré chez lui pour récupérer sa longue-vue d’observation."Et là, on a pu se rendre compte qu’il s’agissait d’un important nid de frelons asiatiques… C’est assez impressionnant. On a pu faire une vidéo et quelques photos.J’ai ensuite diffusé les images sur les réseaux sociaux pour alerter les gens du coin qui possèdent desessaims ou des ruches car les frelons asiatiques sont particulièrement nuisibles pour les colonies d’abeilles."

Alertée, la commune de Brunehaut a sollicité les services d’une société spécialisée dans la destruction de nids de guêpes et de frelons. Mathieu Parent, patron de la société "WAPI Guêpes", confirme qu’il s’agit bien de frelons asiatiques. Il interviendra sur place, ce mercredi.