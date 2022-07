"Sur les 8064 habitants, nous comptions l’an dernier 62 personnes ont bénéficié du RIS (Revenu d’intégration sociale) et 343 personnes ont reçu une aide financière. Par rapport à 2020, on est dans la continuité. Au fil des années, le nombre de RIS diminue de manière correcte. À ce jour, on est entre 40 et 45 bénéficiaires", a expliqué le DF. Celui-ci a rappelé qu’un budget était un ensemble de prévisions de recettes et de dépenses desquelles se dégagent un boni budgétaire et un boni comptable.

"Le boni budgétaire est de 81682 € tandis que le boni comptable est de 115656 €. En fonction des résultats de ces quatre dernières années, on reste dans une vague constante en matière de dépenses. On notera quand même une petite diminution des dépenses (-2,4%).

En 2021, la dépense totale était de 2385653 € dont 50% pour le coût du personnel, 40% pour les transferts et 8% pour le fonctionnement", a précisé M. Verhelle.

La grande inconnue : le prix de l’énergie!

Les recettes, à hauteur de 2467335 €, sont en diminution de 1,30% par rapport à 2020. " En recettes, on est également dans la continuité depuis 2018. On a aussi un fonds de réserve qu’on alimente au fil des années et qu’on n’utilise pas en totalité. Dès lors, ce fonds augmente au fur et à mesure. Il est aujourd’hui de 238959 €. Le fonds de réserve du service extraordinaire (investissements et travaux) est de 81860 €", a indiqué le directeur financier en conclusion.

"C’est un bon compte. La totalité du boni sera injecté dans le budget 2022 avec le rééquilibrage de certains postes budgétaires. Il y aura notamment une augmentation des salaires de 10% par rapport à octobre 2021. Pour cette année, il restera encore à prévoir une augmentation des salaires de 6%. La grande inconnue sera la fourniture de l’énergie pour les plus démunis que ce soit en électricité, chauffage… Ici, on est en mode été mais dans trois mois...", a commenté Marc Houzé, président du CPAS.

"D’un point de vue comptable, c’est correct mais d’un point de vue humain, on s’étonne de la diminution des RIS dans cette période compliquée! Or, le nombre de RIS augmente dans d’autres communes. On espère que les gens se manifestent et sont entendus", a dit François Schietse.

"Les profils dans les villes et communes rurales sont différents. Ainsi, la proche commune de Rumes voit son nombre de RIS diminuer de 10%!", a précisé M. Houzé. Ce compte a été voté à l’unanimité.