Les visiteurs ont pu découvrir sur la Place Verte des artisans, des peintres et des producteurs. Le tout dans une ambiance conviviale et festive garanti par de nombreux artistes comme le groupe Pêle-mêle ou la fanfare Zikadonf.

"Nous insistons pour que les créateurs travaillent sur place et aient un contact direct avec le public" , explique Dany Van Genechten, président de l’Artifoire.

Chaque exposant a été sélectionné avec soin par les organisateurs: "Nous choisissons les artisans pour garantir une variété et une qualité. Il y a ainsi 35 stands avec des bijoux, des objets en bois, du tissu, etc. Le choix est assez éclectique. Nous essayons d’avoir un équilibre entre les métiers traditionnels et l’artisanat moderne" , souligne Marie-Agnès Acilion, une des organisatrices.

Un «noyau» d’artisans

Avec 48 éditions, un "noyau" d’artisans s’est construit au fil des années. Régine Priels qui confectionne des pots en terre cuite en fait partie: "Ça fait 10 ans que je viens. C’est la seule foire à laquelle je participe car je fais plutôt ça comme un hobby. L’ambiance est vraiment chouette" . À quelques stands de distance, Marcel Lorenz participe à l’Artifoire depuis 15 ans et réalise diverses figurines en étain: "Avec les années, des amitiés se sont créées. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est que ce sont tous des vrais artisans"

Paroles de chantourneur!

Entre les stands des habitués se trouve tout de même des petits nouveaux comme Luc Bausière venu de Braine-le-Comte et qui fait du chantournage, c’est-à-dire qu’il crée diverses décorations en bois à l’aide d’une scie à chantourner: "C’est grâce au bouche-à-oreille et à la bonne réputation de l’Artifoire que je suis aujourd’hui à Hollain. Des artisans, et même des visiteurs d’autres foires, m’ont conseillé de venir ici. En tout cas, nous avons été super bien accueillis par le staff et les autres artisans" , raconte le chantourneur.

Cette première journée réussie s’est conclue par un superbe feu d’artifice.