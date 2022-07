L'Artifoire de Hollain sera très musicale

Gratuite et de qualité, cette fête de village débute ce mercredi 20 par une soirée cabaret qui s’annonce désopilante, de surcroît gratuite.

Parmi la trentaine d’artisans qui sera au travail face au public, on retrouvera une palette variée de métiers du bois (chantournage, sculpture, tournage), du fer (tournage, bijoux, étain), de la terre (céramique, poterie), du textile (peinture sur soie, sacs) et du cuir (maroquinerie). Le tout sera complété par des artisans spécialisés dans les bougies, la reliure, les lampes en papier, le savon ou encore les huiles essentielles.

Des artistes locaux

Qui dit Artifoire sous-entend également une ambiance musicale tant en journée qu’en soirée. Cette année, trois scènes sont prévues pour accueillir une cinquantaine de spectacles musicaux. L’Artifoire fait découvrir des artistes, locaux pour la plupart. "Ce sont des pépites qui ont gardé l’amour de leur art et le respect du public", se targuent les organisateurs.

Le jeudi 21 , les scènes seront ouvertes à Laurent Pitot & Daniel Budke, Zikadonf, La Maisnie Hellequin, Quija trio, les Zingueurs, Gwenaël ainsi que Youba Adjrad et Manka Family. Le samedi 23 , place à Cie Le fil à la patte, Blue Job, Black River Sons, l’École de cirque-Momes circus, Zelia & Yvan et Legacy 56. Enfin, le dimanche 24 monteront sur les tréteaux Le beau Milo, la Java de Petronille, The Gyppos Loggers, Power Shake, Lady purple, la Cie Galouche (danses d’épées), l’Harmonie de Hollain et l’Interlude sans Avenir.

Et des spectacles pour les familles

Des spectacles seront aussi dédiés aux familles. Épinglons le samedi 23 Le petit saucisson rouge et le gant méchant loup de la Cie du Fil à la Patte, un spectacle de marionnettes et d’acteurs déjantés sur un thème bien connu. Le dimanche 24 , Guillaume Ledent et ses musiciens présenteront Dérange ta chambre , un spectacle tout en chanson et en musique. Enfin, Mômes Circus et la circacienne Mylena animeront l’entrée de la place et initieront les enfants à leur art.

Enfin, le public se verra aussi proposer des balades de 5 et 12 km pour (re)découvrir les beaux coins de la région.