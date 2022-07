Style «Phénix» pour l’Artifoire

Pour les membres du comité de cette fête de village, à la fois gratuite et de qualité, l’organisation de cette manifestation des plus populaires dans notre région n’a guère été aisée. Ils ne s’en cachent pas: "La situation n’est pas facile", confie Dany Van Genechten, le président de l’ASBL Artifoire. Si cette 48e édition, sans interruption, a vu le jour, il est vrai que les deux dernières années n’ont guère été un long fleuve tranquille pour les organisateurs. Suite à la pandémie, l’édition 2020 s’est résumée à une seule journée durant laquelle une "Artibalade" musicale a regroupé quelque 200 chanceux participants, une jauge imposée à l’époque. Et puis l’année dernière, alors que la situation sanitaire s’améliorait doucement, l’Artifoire s’est tenue durant deux jours avec à la clé un programme restreint vu les circonstances. On était loin des fastes d’antan. Alors que l’édition 2022 allait mettre à l’honneur pendant cinq jour l’Italie avec le groupe "Agilla e trasimeno", il n’en sera rien. Décimée par le Covid, la troupe a jeté le gant et s’est désistée en dernière minute. "Cette année, il n’y aura pas de tête d’affiche. On est à la recherche d’un groupe, tous azimuts. On cherche parmi les artistes locaux de qualité. On est des découvreurs de pépites. On a peut-être une piste du côté de Mons avec un groupe sarde?", indique le président. En l’absence de formation venant de l’étranger, il n’y aura donc pas d’accueil chez l’habitant des chanteurs, danseurs et artisans, un échange qui était l’essence même de l’Artifoire.