"Au début, il y avait surtout des Belges et des Français. Désormais, on voit vraiment que les festivaliers viennent de plus loin. Il y a des Allemands, des Suisses, etc." , se réjouit Antonin Vanden Broeck. Certains traversent même l’Atlantique pour se retrouver à Rongy: "Il y en a qui viennent de loin comme des États-Unis ou du Mexique. Le festival s’exporte vraiment bien!"

Une fierté pour le bénévole et responsable du montage du site: "Je suis présent depuis 2013, et quand je vois l’évolution du So W’Happy, je suis impressionné. Le niveau atteint est un niveau professionnel alors que nous sommes tous des bénévoles, sans formation spécifique dans ce domaine.

Savoir que l’on prend de l’ampleur et que l’on est reconnu dans ce que l’on fait est hyper gratifiant.

C’est valorisant de pouvoir se dire que l’on fait partie de ce festival et de cette belle organisation."