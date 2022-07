Le montage du So W'Happy festival de Rongy, c'est 15 jours de travail !

L’élaboration du site est un travail de longue haleine: " À vrai dire, c’est un travail qui dure toute l’année et le montage est la partie visible de l’iceberg. Il y a aussi tous les autres préparatifs comme les décorations par exemple ".

Une nouvelle génération de bénévoles

Si les scènes et les structures sont montées par des professionnels extérieurs, tout le reste (préparation du terrain, installation des grilles, des bars, des chapiteaux, etc.) est mis en place par plus de 70 bénévoles: " Au sein de l’ASBL, nous sommes environ 200 mais, pour le montage proprement dit, une équipe d’à peu près 70 personnes se relaie quotidiennement ", poursuit Antonin Vanden Broeck.

Le festival a dû chercher de nouveaux bénévoles puisque, suite aux deux dernières années, beaucoup d’habitués ont arrêté: " La plupart de ceux qui aidaient avant l’interruption Covid étaient étudiants mais désormais ils travaillent et n’ont plus les mêmes disponibilités ". Malgré cela, le responsable du montage assure que la relève est bien là: " Il y a un nouveau cycle de personnes tout aussi motivées qui arrivent. "

Un délai plus court pour tout mettre en place

Cette 8eédition du So W’Happy sera marquée par l’installation d’une nouvelle scène dans le camping afin de plonger complètement les campeurs dans l’ambiance. Cette "stage" accueillera des artistes dès 15 heures ce vendredi, ce qui met une pression supplémentaire comme le souligne Antonin Vanden Broeck: " Le timing est un peu plus serré car il faut être prêts pour 13 heures ce vendredi alors que, les autres années, on disposait d’un après-midi en plus ."

À cela s’ajoute la mise en place d’entrées et de parkings spécifiques pour les campeurs et les festivaliers d’un jour, une charge de travail supplémentaire mais avec l’objectif de " fluidifier les foules ".

Même si une pression supplémentaire est présente, le montage avance dans une ambiance bon enfant avec la confiance que tout sera prêt à temps pour éblouir les milliers de festivaliers qui rallieront Rongy ces prochains jours.