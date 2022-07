Deux gros chantiers à Bléharies

Notre projet, c’est surtout l’aménagement de la rue d’En-Bas et de l’espace-parking qui se situe entre cette rue et l’Escaut. Aujourd’hui, il s’agit d’approuver la fiche du PCDR proposée par la ministre. À ce jour, le montant de la subvention est plafonné à 157199 € TVAC", a expliqué Daniel Detournay.

"Tient-on compte de l’évolution des prix?", a demandé Nadya Hilali. "Oui, absolument", a précisé l’échevin des Travaux.

"D’autre part, qu’en est-il de l’évolution du chantier de l’Espain? On est souvent interpellé car il ne bouge pas", poursuivait la conseillère indépendante. "Pour le chantier, j’ai une réunion avec eux le 13 juillet… pour poser les mêmes questions", a indiqué M. Detournay.

Un problème de pertuis

En matière de travaux, les élus se sont penchés également sur un cahier spécial des charges pour un chantier qui sera lancé à la rue de Fournes et la rue Fernand Gernez à Bléharies. "Cela concerne le pertuis du Petit Seeuw, un cours d’eau de 2ecatégorie. Il y a 4 ans, suite à une inondation, nous sommes intervenus avec la Province de Hainaut. Il y avait un problème de pertuis sous-dimensionné. Il faut remplacer l’ensemble de ce pertuis qui traverse la route, puis va de façon ouverte dans un fossé. Le Petit Seeuw passe sous une maison, ressort et part vers le pont de Maulde. Il rejoint ensuite le Seeuw, le long de la frontière française. On a constaté des affaissements importants sous cette maison", a expliqué Daniel Detournay.

La Province propose de poser un pertuis dans la rue Fernand Gernez de façon à court-circuiter le rieu qui passe sous la maison. Plus loin, il y aura des ajustements du pertuis. On profitera de l’ouverture de la route pour refaire la voirie et les trottoirs à cet endroit. On refera aussi la rénovation totale de la rue de Fournes, notamment l’enduisage et les filets d’eau. Le coût du remplacement du pertuis est pris en charge par la Province (295884 €). L’aménagement de la voirie et des trottoirs, à charge de la Commune (229115 €). Les travaux à la rue de Fournes sont estimés à 78000 €. Le montant total des travaux est donc de 603790 € dont une part communale de 307906 €.