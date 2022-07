Un chef et sa recette | Du Sel et Poivre, puis le produit… et tout le produit dans l’assiette

Se qualifiant d’artisan cuisinier, Alexis Flament prend un soin tout particulier au choix du produit. "La base d’un plat, c’est le produit… le vrai, le bon, l’authentique, le brut. Mon devoir est ensuite de pouvoir sublimer et honorer ces bons produits! Il est important que les clients sachent avec qui nous travaillons et d’où viennent les produits qu’ils retrouvent dans leurs assiettes; c’est pour cela que nous accompagnons chaque menu d’une petite note explicative."

Précurseur de la cuisine zéro déchet

Alexis Flament aime travailler les produits bruts. "C’est tout le sens du métier de cuisinier: la passion des beaux produits et le devoir ensuite de les valoriser au mieux. Même les produits considérés comme moins nobles, ou les “bas” morceaux des viandes, il est toujours motivant de se creuser la tête pour essayer d’en faire de belles choses." Un même produit, le cuisinier le décline ainsi souvent en plusieurs préparations. "Par exemple l’agneau, que j’achète “entier”, sera présenté d’une part mijoté et confit à partir des morceaux tels que l’épaule, le collier, la poitrine, et ensuite de manière plus classique, rosé, en reprenant le gigot, la selle, le filet. Et bien évidemment, les carcasses et les autres morceaux sont utilisés pour réaliser des fonds qui servent de base à nos sauces. Cette démarche, je l’ai également pour le travail des poissons mais aussi des légumes. Ainsi, nous conservons les épluchures et nous les transformons en poudres qui sont ensuite utilisées comme épices ou condiments, en bouillon, en huile ou on les intègre dans un beurre. Nous voulons limiter les pertes au maximum et utiliser au mieux l’entièreté des produits. Si aujourd’hui cette pratique s’est développée pour un souci économique et écologique, nous étions assez précurseurs dans cette cuisine “zéro déchet”, il y a une dizaine d’années, et nous avons toujours gardé ce fil de conduite!"

De la brasserie au gastronomique

Depuis 8 ans, Alexis Flament peut se prévaloir d’une reconnaissance auprès du Bib Gourmand, et du Gault & Millau. "J’ai été étudiant à l’ITMA et poursuivi ma formation au sein de restaurants gastronomiques et étoilés belges et français (“La cuisine des Anges” à Mouscron, “L’Ecailler du palais royal” à Bruxelles, “L’Hostellerie de Levernois” en Bourgogne, etc.).Avec mon épouse, Nathalie (NDLR: en salle pour l’accueil des clients et le service) , nous avons ouvert le restaurant en 1995 sur mes terres d’origine, rappelle-t-il. Au début, il s’agissait d’une brasserie assez traditionnelle tout en osant le pari d’une cuisine maison, de produits frais et locaux. Et puis au fil des années, nous avons fait évoluer notre cuisine pour en arriver aujourd’hui à un restaurant gastronomique.Nous y proposons des plats inspirés par la cuisine française classique, agrémentée de touches personnelles et contemporaines ainsi que de quelques pointes de saveurs asiatiques ou exotiques."

Alexis Flament nous dévoile l’une de ses recettes: "pigeonneaux des Collines, la cuisse confite, le filet rôti sur coffre, aubergine laquée au miso, jus à la diable."

Produits locaux et produits de saison nourrissent l’imagination et la créativité d’Alexis Flament pour développer ses nouveaux plats. Actuellement, le chef propose en plat dans son menu "Sel et Poivre": "pigeonneaux des Collines, la cuisse confite, le filet rôti sur coffre, aubergine laquée au miso, jus à la diable".

"Il faut compter un pigeonneau par personne en plat unique; un demi s’il s’agit d’un menu" , précise-t-il. Adepte du produit brut, le cuisinier invite à "préparer" le pigeonneau. "À le vider, à retirer le gésier, à couper les ailerons et le cou (qu’il faut conserver pour le jus), à détacher les cuisses à l’aide d’un couteau.Et ensuite, à couper le dos du pigeonneau en biais pour garder le coffre avec les deux filets."

Point d’orgue d’un plat réussi: une belle et succulente sauce! "Pour réaliser le jus, il faut utiliser les ailerons, les cous et les dos des pigeonneaux, le tout agrémenté d’une garniture aromatique composée d’oignon, carotte, céleri, fond de volaille, thym et laurier. D’abord, faire colorer fortement les parures des pigeonneaux, ajouter la garniture aromatique et faire colorer à nouveau le tout. Ensuite, il faut passer dans la passoire pour en récupérer la sauce, qu’on remet dans la casserole avant de la déglacer au vinaigre de Xérès et de la mouiller avec le fond de volaille. Après, il faut faire réduire le jus jusqu’à bonne consistance, et simplement l’assaisonner de sel et de poivre."

Dans sa recette, le chef travaille le pigeonneau en deux façons: les cuisses confites et les filets rôtis sur coffre. "Pour les cuisses, après les avoir assaisonnées, il faut simplement les laisser confire dans une graisse de canard pendant 40 minutes à 80°" , ajoute Alexis Flament.

Avant de cuire les filets, il faut s’attarder sur la préparation des accompagnements. "Les pommes de terre, on les taille en forme de gros bouchons, puis on les cuit à la vapeur et on les colore à la poêle." Les aubergines, AlexisFlament les prépare en trois façons. "Pour la première recette, il faut couper des tranches de 2 à 3 cm d’épaisseur en incisant la chair en croisillons. À côté, il faut préparer le “laquage” en mélangeant, en quantité égale, le miso (pâte de soja fermenté), le mirin (saké très doux) et la sauce soja pour former une pâte qu’on vient ensuite badigeonner sur les tranches d’aubergines avant de les cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 180°." Le chef accompagne également son plat d’un caviar d’aubergine. "Il suffit de couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur, de les inciser, de les assaisonner et y ajouter des gousses d’ail, et après les avoir couvertes d’un bon filet d’huile d’olive, de les cuire au four 40 minutes à 180°. Il faut ensuite récupérer la chair et la mixer." Et comme dernière touche d’aubergine: couper les mini-aubergines en deux, inciser la chair et faire griller à la plancha.

"En dernière minute, on peut s’attarder à la cuisson des filets des pigeonneaux en faisant colorer les coffres à la poêle avant de les laisser rôtir dans un four préchauffé à 220° pendant 7minutes. Après avoir laissé reposer un peu la viande, il faut découper les filets pour les détacher des coffres. Les filets doivent se servir bien rosés."

Alexis Flament donne aussi quelques conseils pour le dressage. "Disposer harmonieusement le bouchon de pommes de terre, un morceau d’aubergine laqué au miso, un gros point de caviar d’aubergine, la mini-aubergine grillée à la plancha, le filet rôti et la cuisse confite. Servir le jus à part." Bonne dégustation!