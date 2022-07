Une kyrielle de griefs…

Dans la foulée, le bourgmestre a rappelé publiquement les griefs évoqués par les deux plaignants. "Il s’agissait de toute une série de requêtes, à savoir la violation du devoir de neutralité de la directrice générale, le droit à l’information des membres du personnel, la rédaction des procès-verbaux, la publicité des séances du conseil communal, le cumul des fonctions de la directrice générale et du directeur financier dans la Régie communale autonome le Brunehall, le conflit d’intérêts de M. Vinckier dans la désignation d’administrateurs à la RCA, la carence des outils de bonne gouvernance, la motion de méfiance individuelle à l’encontre de Mme Hilali adoptée par notre conseil et des doutes sur la mise en place du contrôle interne. Au niveau de l’enseignement, il y avait des requêtes concernant des irrégularités statutaires dans le respect des priorités, l’utilisation de fonds propres dans l’enseignement, le calcul des prioritaires et la nomination d’une institutrice. Ce sont les propos du ministre qui sont également appuyés par Caroline Désir, la ministre de l’Enseignement."

Le commentaire du bourgmestre

Toutes les requêtes étant rejetées, "au moins, la vérité est rétablie concernant la bonne gouvernance, la bonne gestion, l’honnêteté et la sincérité de la directrice générale mais aussi du personnel communal, du collège et de notre conseil. Tout cela est bien réaffirmé par le ministre des Pouvoirs locaux", a ajouté Pierre Wacquier.

Les deux conseillers indépendants interdits de parole par le bourgmestre!

Au terme de cet exposé, François Schietse a tenté de prendre la parole. "On peut quand même répondre", a-t-il dit. "Non, c’est une communication", a coupé le mayeur. "Voilà encore le manque de communication", lui a rétorqué le conseiller. "Monsieur le bourgmestre, vous avez déjà été rappelé à l’ordre à ce niveau-là. Nous répondrons autrement", est intervenue Nadya Hilali. "On enverra le communiqué à la presse. Vos interprétations sont fausses", précisait M. Schietse.

La suite au prochain numéro!