Conseil communal ce jeudi soir

Le conseil communal se réunira ce jeudi 30 juin à 19 h en la Maison de village de Laplaigne. Après les communications, examen du compte 2021 du CPAS, puis avenant 2022 à la convention-exécution concernant la requalification du Marais d’Espain à Bléharies. A l’issue du cahier des charges pour les travaux des rues de Fournes et Fernez Gernez, approbation des fiches de projets PIC-PIMACI 2022-2024, et régularisation du tracé du chemin n°1 à Rongy. Concernant le financement du Contrat de rivière Escaut-Lys, validation des actions proposées par la commune dans le protocole d’accord 2023-2025. Le conseil examinera un règlement sur l’interdiction de l’utilisation du plastique à usage unique lors d’événements ainsi qu’un avis d’installation de caméras de surveillance fixes temporaires sur le site du festival So’Whappy 2022. En fin de réunion, rapport 2021 de la Commission locale pour l’énergie et en matière d’enseignement, désignation des membres qui représenteront le Pouvoir Organisateur. Fr. Gh.