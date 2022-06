Cette extension a été réalisée dans une zone non-visible de la rue, à l’arrière du jardin de la cure. En 2016, les autorités ne pouvaient que constater que le cimetière était saturé. Malgré les désaffectations et les récupérations de diverses concessions, on constatait toujours un manque de places. Une extension du cimetière s’imposait donc.

"La Fabrique d’église a accepté de nous céder une emprise de 5,71 ares, en échange de quelques travaux d’aménagement dont le parking, les plantations et les murs extérieurs. Fin de l’année 2016, la commune obtenait le permis. Cependant, nous ne pouvions concevoir cette extension sans apporter aux lieux une dimension qualitative, technique, mais aussi spirituelle, une dimension de sérénité", a expliqué le bourgmestre Pierre Wacquier.

Il importait aussi à la commune d’apporter une touche environnementale et écologique au cœur de cet aménagement. Dans le même temps, la Région wallonne lançait un appel à projets et offrait la possibilité de créer un espace cinéraire.

Une pyramide des âges

Le dossier a été pris en charge par Daniel Detournay, échevin des Travaux, et Yasmine Leseultre, échevine des Cimetières. L’extension comprend à ce jour 70 caveaux supplémentaires déjà placés en terre. Ces caveaux seront attribués de manière aléatoire afin de garder le caractère végétal du site. Ce dernier accueille aussi 22 cavurnes ainsi que 48 columbarii. Enfin, on notera la présence d’un espace pour les urnes biodégradables et prochainement, un totem sera érigé afin de pouvoir y graver le nom des défunts.

"Naturellement, une parcelle de dispersion des cendres avec une stèle mémorielle a été aménagée. Cette réalisation a été confiée à l’artiste local Émile Desmedt", a indiqué le mayeur. À l’aide de tige d’inox et de fer, celui-ci a conçu une pyramide des âges dénommée "Moment". Via une graduation en centimètres, on passe ainsi de la taille du bébé à celle de l’adulte. Il y a précisément 1261 tiges, représentant le nombre d’Hollinois en date du 17 novembre 2017.

"Les dames sont représentées par des tiges en inox, puisqu’elles sont plus lumineuses", précise l’artiste. C’est sur les galets blancs faisant face à l’œuvre que seront dispersées les cendres, ensuite récupérées en sous-sol.

"Cette réalisation est exemplaire. Nous dupliquerons ces aires de dispersion des cendres dans les autres villages", a conclu Pierre Wacquier.