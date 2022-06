L’activité est menée en partenariat avec le "Plan de cohésion sociale de Brunehaut", ce qui a permis aux organisatrices de bénéficier gracieusement des tout nouveaux locaux de l’ancien CPAS, un bâtiment communal récemment rénové de A à Z. Implantée sur la place du village, l’infrastructure est à la fois moderne mais surtout accessible à toutes et tous. Aujourd’hui, les PMR y sont les bienvenus.

Après des années dans différents bâtiments appartenant à la sucrerie Couplet, où coexistaient l’épicerie sociale et le magasin de vêtements de seconde main, il a en effet fallu chercher un peu plus grand. L’épicerie est restée dans la maison mise à disposition par Ignace Couplet, tandis que la boutique a migré vers le site "ex CPAS".

Pour gérer cette boutique, la maison des familles peut compter sur quatre bénévoles motivées que sont Marie-Agnès, Véronique, Josette et Paulette. Sur place, des vêtements, chaussures et accessoires de seconde main pour les dames, les messieurs, les enfants et les bébés sont vendus à des prix "mini". "Soutenir et rendre possible une telle action de solidarité est indispensable à l’heure où les coûts de la vie augmentent fortement et où la question écologique à toute son importance" indique Clara Hurbain, échevine en charge du PCS.

"Fring’hall", qui rouvre ses portes ce mardi 14 juin, sera accessible tous les mardis et vendredis matin, de 10h à 12h30. En septembre prochain, l’horaire sera probablement revu, pour permettre aux personnes qui travaillent d’y accéder plus facilement.

Ce service est ouvert à toutes et tous, il suffit de pousser la porte. Sur place, les dépôts de vêtements sont également acceptés.

Contact avec les bénévoles 0479/08 12 76 ou Jordan Delcambe, PCS Brunehaut 0470/23 97 28