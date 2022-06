Spécialiste des jeux anciens de chez nous, l’ébéniste Stéphane Allard passe de Rumes à Bléharies

On lui doit notamment la création d’un jeu de fer agrémenté des arches du pont des Trous. Stéphane Allard aime aussi faire vivre, ou revivre, les billards "Faidherbe" du nom d’Aristide Faidherbe, un Tournaisien également ébéniste et créateur de ce billard à bouchons à 9 boules, un peu plus petit dans ses dimensions que son grand frère.

À l’imagination débordante, Stéphane a aussi créé un petit billard carré, facile à placer chez soi, qui de surcroît redevient une table lorsqu’il est refermé. Quelques joueurs avertis en la matière ont eu l’occasion de le tester lors des journées inaugurales de l’atelier à Bléharies. Tous étaient ravis.