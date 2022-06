Musique en fête ce week-end

Rendez-vous incontournable pour les citoyens du village des canards et pour les musiciens du coin, Musique en fête reprend ce week-end à l’initiative de la fanfare communale. « Cet ensemble musical brasse les générations et, après le Covid, les retrouvailles sont denses. L’école de musique avait poursuivi ses cours en distanciel pour le solfège et maintenant l’apprentissage de l’instrument se fait en parallèle. On passe de la théorie à la pratique. Pour l’enseignement, l’équipe se compose de huit professeurs bénévoles, sous l’égide de Carole et de Philippe Mahieu. Pour Musique en fête, le programme a été concocté par nos secrétaires Élise Wacquier et Gisèle Dubois », explique Pierre Wacquier, le président-bourgmestre.