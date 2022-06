À l’ordinaire, avec des recettes et des dépenses d’un montant de 10101497 €, on enregistre ni boni, ni mali à l’exercice propre. Compte tenu des recettes des exercices antérieurs (+ 1092440 €) et de précédentes dépenses (– 14117 €) mais également d’un prélèvement en dépenses (531773 €), le budget présente un boni global de 546549 € après modification.

À l’exercice propre du service extraordinaire (investissements et travaux), suite à des recettes de 2223840 € et des dépenses de 4930282 €, on constate un mali de 2706442 €. Grâce aux recettes des exercices antérieurs (+ 868 047 €) et un prélèvement en recettes (2412405 €), un boni global de 92752 € se dégage de l’extraordinaire au terme de cette modification. Voilà pour les chiffres.

Pas raisonnable

"L’ordinaire n’appelle pas de considérations supplémentaires par rapport à ce qui a été dit lors de l’examen du budget. Les dépenses supplémentaires sont normales. IC votera pour", a dit Pierre Gérard (IC). "À l’extraordinaire, la grosse partie de la modification concerne l’agrandissement du hall sportif. Le budget prévu est augmenté de 449000 €! Le budget total de l’agrandissement est donc de 2264000 €. La part communale en fonds propres double et s’élève à 840000 €. Lorsque le subside a été attribué fin 2021, nous avions souligné que ce nouvel investissement ne devait pas grever les finances communales. Force est de constater qu’avec une telle part communale, on s’éloigne de la notion de budget raisonnable. Le fond de réserve extraordinaire s’épuise et certains bâtiments communaux, dont le hall sportif actuel, mériteraient au minimum un rafraîchissement. De plus, les prochains investissements ne pourront plus être financés que par emprunts. Or nous avons déjà nettement dépassé les balises proposées par le directeur financier! Une telle augmentation de budget en fonds propres n’est pas raisonnable à l’heure actuelle. On votera contre l’extraordinaire".

Chiffrer le besoin

Pour le groupe indépendant, "Dans les recettes, on ajoute 25000 € dans les charges de traitement!", intervenait Nadya Hilali. "C’est suite à la nouvelle réforme de l’ONE pour la crèche. On a eu des subsides supplémentaires" précise Nathalie Bauduin, la DG. "Vous abandonnez aujourd’hui, temporairement ou pas, la place de Howardries au profit du Brunehall. Nous ne sommes pas contre une politique sportive ambitieuse mais cet investissement nous interpelle. Un hall qui se monte à 2264000 € et que nous finançons à quasi 40% en fonds communaux! Ce projet date de plusieurs années. Il risque de ne plus répondre à certaines normes ou demandes. Répondons-nous encore à un réel besoin de nos citoyens? Nous demandons une étude actualisée des besoins de nos sportifs et des clubs d’autant plus que nous avons appris que le club de mini-foot quitte le hall! Nous disons oui à l’ordinaire, non à l’extraordinaire" a-t-elle conclu.