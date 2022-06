Brunehaut: le plan stratégique au conseil

Le conseil communal se réunira ce mardi 7 juin à 19h en la Maison de Village de Laplaigne. Après les communications, examen de la modification n° 2 des services ordinaire et extraordinaire du budget communal 2022, puis vente et cession de parcelles pour cause d’utilité publique à Jollain-Merlin. En matière de voiries : régularisation du tracé d’une voirie communale (chemin n°l) à Rongy, prise de connaissance de la demande et du résultat de l’enquête publique, puis cession de voirie à la rue Louis Deltour à Wez-Guignies et enfin examen du cahier spécial des charges pour les marquages routiers (pose de bandes de peinture blanche aux diverses rues de la commune). Après l’examen des ordres du jour des intercommunale Aieg, Ores Assets, Imstam, Ipalle, Ideta, Ceneo et Igretec, organisation de l’accueil extrascolaire 2022-2023 et enfin présentation du PST, le Plan stratégique transversal, et des objectifs de développement durable. Fr. Gh.