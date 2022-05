Sécheresse en Wallonie picarde: «Arroser les jeunes plants, c’est une question de survie!»

Avec des précipitations trois fois inférieures à la normale depuis début mars, les sols sont durs comme du béton.Les cultures, notamment d’arbres fruitiers, sont soumises à rude épreuve même si la situation n’est, à ce stade, pas catastrophique.

Chez les pépiniéristes ou dans les vergers, ce sont surtout les jeunes plants qui pâtissent des conditions climatiques.

" Ces deux derniers mois, aucune pluie n’est tombée sur notre exploitation à l’exception de quelques gouttes , soupire Sébastien Dewaele, arboriculteur fruitier aux vergers de Brunehaut, qui s’étendent sur 20 hectares. Pour les arbres les moins matures, dont le système racinaire n’a pas eu le temps de se développer, le manque d’eau ne pardonne pas.Depuis cinq semaines, nous sommes contraints d’arroser les 2500 pommiers et poiriers que l’on a mis en terre durant l’hiver. On vient d’en faire de même avec les 1000 fruitiers plantés l’année précédente. C’est une question de survie! Un ouvrier est mobilisé trois jours par semaine pour cet important travail d’arrosage. Sans cela, pas mal de plants seraient déjà morts ."

©ÉdA

Si les fruitiers adultes (8 ans pour les pommiers, 10 ans pour les poiriers) résistent pour l’instant bien à la sécheresse en terres rongyciennes, il ne faudrait pas que le temps sec et chaud s’éternise.

Des feuilles qui se rétractent, un signe qui ne trompe pas.Les arbres souffrent. ©ÉdA

" On voit déjà que nos pommiers âgés de 3 ans commencent à souffrir, avec un feuillage qui se referme. L’idéal serait qu’il y ait de bonnes pluies en continu plusieurs jours d’affilée. Sans évolution favorable d’ici fin juin, cela deviendra très inquiétant pour l’ensemble de nos parcelles. Le risque, c’est que nos arbres, y compris les plus anciens, soient trop affaiblis et lâchent leurs fruits pour pouvoir survivre ", dit Sébastien Dewaele, qui incarne la 4egénération à la tête (avec ses parents) de l’entreprise lancée en 1948 par son arrière-grand-père.

À cette problématique du déficit d’eau, les vergers de Brunehaut ont aussi dû faire face à un épisode de gelées, début avril, assez "dévastatrices". Les deux éoliennes (NDLR: le gain est d’un à deux degrés sur un hectare) ainsi que les feux au bois ont joué leur rôle mais ce ne fut pas suffisant face aux caprices de Dame nature.

Le gel a causé de gros dégâts aux poiriers

Les pertes sont estimées à 50% pour les poiriers! ©ÉdA

" Les dégâts sont lourds sur nos poiriers avec une baisse de notre production estimée à 50%. Les fleurs ont été grillées par le gel. C’est encore pire pour les variétés plus hâtives où l’on atteint 80% de pertes. En revanche, on peut espérer une récolte normale pour nos pommiers, moins impactés car ils fleurissent plus tardivement et ont bénéficié d’une bonne pollinisation. " Le retour de la pluie ces jeudi et vendredi semble tomber à point nommé mais les averses orageuses annoncées (NDLR: l’IRM a émis un avertissement) font craindre un ruissellement de l’eau qui n’est en rien bénéfique pour les terres.

«Les orages accompagnés de grêle, c’est ce qu’on redoute le plus ces prochains jours»

De plus, ces pluies pourraient s’accompagner de grêle susceptible de causer des dégâts irréparables aux fruits. " C’est ce que l’on redoute le plus , affirme l’exploitant des vergers de Brunehaut, qui est sur le qui-vive. Nous sommes équipés d’un canon anti-grêle (NDLR: l’appareil fonctionne selon le principe des ondes de choc avec des explosions générées pendant les 20 minutes précédant un orage de grêle) mais on n’est pas jamais l’abri d’une mauvaise surprise. On est abonné à l’IRM et l’on suit les prévisions météorologiques de près. Je ne vous cache pas que le stress est presque permanent. "