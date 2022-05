Wallonie picarde: ouverture au public de neuf éco-jardins

Un éco-jardin, c’est un jardin où tout est fait pour ne plus utiliser de pesticides et ce pour favoriser la biodiversité ou encore pour consommer moins d’eau. Planter des variétés locales adaptées au climat, aménager des haies diversifiées, créer une mare, pratiquer des tontes adaptées et utiliser le paillage des sols sont des gestes simples qui suffisent de faire de votre jardin un lieu d’accueil d’une grande biodiversité. Les jardiniers sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à gérer écologiquement leurs jardins d’autant que cela ne leur coûte pas plus cher. Si vous avez envie de constater de plus près les résultats obtenus, une vingtaine d’éco-jardiniers membres du réseau transfrontalier des éco-jardins, dont neuf de Wapi, vous accueilleront chez eux.

À vous de choisir…

On recense quelque 450 éco-jardiniers sur les deux parcs. Lors de ces journées portes ouvertes, plusieurs d’entre eux ont préparé des ateliers ou animations pour les visiteurs. Ceux-ci pourront découvrir des variétés fruitières anciennes, les liens plantes et insectes, l’observation des pollinisateurs, la dégustation de plantes sauvages, le zéro déchet et le recyclage au jardin, le sol au microscope, comment bien démarrer un compost, le design de la permaculture, un arboretum atypique, une démonstration de semis de prairies fleuries, des ateliers artistiques d’inspiration liée de la nature (contes, musique, photos, peintures, collages, fleurs séchées…), des nichoirs pour des drôles d’oiseaux et bestioles auxiliaires du jardin…

Visites le samedi 21 mai à l’Espace intergénérationnel (résidence de la Baille à Taintignies), à l’Exploratum (rue du Calvaire, 20 à Wez-Velvain) et le dimanche 22 mai du Jardin des six pattes (rue de la Brasserie, 24 à Roucourt), à l’Exploratum (rue du Calvaire, 20 à Wez-Velvain), au Mouton vert (Grand-chemin, 63 à Havinnes) et au Potager collectif (rue Ferrer, 55 à Quevaucamps). Visites le vendredi 3 juin au Jardin communautaire (rue de la Sucrerie, 21 à Wez-Velvain), le samedi 4 juin à l’Exploratum (rue du Calvaire, 20 à Wez-Velvain) et le dimanche 5 juin à l’Exploratum (rue du Calvaire, 20 à Wez-Velvain) et chez Francis (impasse de l’Ancienne sucrerie, 22 à Laplaigne).

www.eco-jardins.org onglet «Tous au jardin».