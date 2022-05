"Une enquête publique a été menée du 16 mars au 14 avril. Dans un mois, on aura à prendre une décision. Aujourd’hui, c’est juste une prise de connaissance. On a reçu 48 réactions lors de l’enquête publique. Vous connaîtrez la décision du collège lors du prochain conseil communal", a expliqué le bourgmestre Pierre Wacquier.

"Le groupe IC a des remarques à formuler par rapport à la note de synthèse", intervenait Muriel Delcroix. "On a le droit de réagir et de vous poser des questions", lançait Nadya Hilali, conseillère indépendante.

"On vous répondra dans un mois", lui a rétorqué le mayeur.

"On est inquiet à propos de la hauteur des maisons par rapport à la route. Il y aura une déclivité de 80 cm par rapport aux autres habitations. Il y a des risques d’inondation et il y a un problème de filets d’eau. L’avis du Parc naturel des plaines de l’Escaut n’a pas été sollicité. On attendra la proposition du collège", a déclaré MmeDelcroix.

«Irrespectueux pour les riverains»

Sur un ton nettement plus musclé, "On suppose que tous les documents seront présentés lors du prochain conseil communal? Qu’en est-il des bassins, des inondations et de la flore? Dans ce dossier, vous ne montrez aucune transparence. Comment le collège pourrait-il donner un avis favorable sans l’avis du Giser du SPW (NDLR: gestion intégrée du sol, érosion et ruissellement) qui, lui, donne un avis défavorable? Le projet ne prévoit pas les éventuels ruissellements et donc les inondations. Qu’en est-il des nouvelles règles en matière de construction dans les zones inondables?", a demandé MmeHilali.

"Vous aurez toutes vos réponses lors du prochain conseil communal avec la proposition de décision du collège et avec tous les avis", lui a répondu Pierre Wacquier.

"Avez-vous une idée de la superficie de ce terrain?", a demandé François Schietse, indépendant.

"Je vous donnerai une réponse précise et le prix, dès que j’aurai vérifié", a indiqué Daniel Detournay, échevin des travaux. "C’est irrespectueux pour les riverains de ne pas les informer!", vociférait alors Nadya Hilali. "Les riverains étaient présents à la réunion de concertation et tous ont eu réponse à leurs questions. Tous les délais ont été respectés. Ici, c’est juste une info", a conclu le mayeur.

La suite au prochain épisode!

Par ailleurs, à l’unanimité, le conseil a avalisé l’achat à l’amiable d’une parcelle de terre, pour cause d’utilité publique, afin de réaliser les travaux d’égouttage à la rue de Sin à Laplaigne. "Le chantier se fera entre la digue et la Grande Ruisselle qui rejettera les eaux de la rue de Sin. Il y aura aussi des travaux de curage dans cette zone. Il y a eu un accord de cessation d’occupation avec l’agriculteur", a précisé Daniel Detournay.