La troisième édition se déroulera le mercredi 11 mai, de 10h à 18h, au Brunehall (activités sportives) et sous chapiteau (associations) à Bléharies. Sur place, le visiteur pourra déambuler et recevoir toutes les informations et conseils correspondant à de multiples besoins auprès des organismespublics et privés: services sociaux, de santé, à domicile, en hébergement, etc.

Une initiation au sport pour tous (danse, foot et gym douce) est organisée dans le Brunehall. Nouveauté, des séances de sensibilisation au handisport auront lieu toute la journée et un accueil spécifique d’écoliers de 6eprimaire des deux entités aura lieu le matin.

Deux conférences seront proposées. À 14h, une première sur les personnes handicapées et les maladies de longue durée dans le monde du travail sera donnée. À 17h, Perrine Bigot, orthopédagogue, abordera le thème "Dans la peau des enfants à besoins spécifiques, mieux les comprendre pour mieux les accompagner".

À 18h, match d’exhibition de mini-foot entre l’équipe du Saulchoir de Bruyelle et ses éducateurs. Toute la journée, des démonstrations de la joëllette de Brunehaut seront proposées.

Au départ d’Antoing (069/33 2973) et de Brunehaut (069/452490), un service de taxi-social sera mis en place, inscriptions avant le mercredi 4 mai. Sur place: bar et petite restauration. L’accès à ce salon est gratuit.