Une marche au cœur des vergers de Brunehaut en fleurs: un régal pour les yeux (photos)

Le public ne s’y est pas trompé non plus cette année; cette balade au cœur des quelque 20 hectares de pommiers, poiriers et autres cerisiers est exceptionnelle à plus d’un titre.

Hormis lors de la Fête de la pomme, les occasions sont rares de pouvoir parcourir les vergers de Brunehaut, un site habituellement fermé aux visiteurs. Et puis, comment ne pas s’émerveiller devant ces milliers d’arbres fruitiers qui, en cette période de la saison, dévoilent toute la beauté de leurs fleurs. Un must sachant que la pleine floraison ne dure en moyenne qu’une dizaine de jours.

«Un cadre magnifique!»

" Le cadre est vraiment magnifique avec tous ces arbres en fleurs. On voulait absolument en profiter, d’autant que les vergers n’ouvrent leurs portes que quelques jours par an et que le soleil est au rendez-vous. On a l’habitude de faire des balades mais celle-ci ne ressemble à aucune autre ", nous confie Lucie, une jeune Tournaisienne venue avec sa petite famille.

Jusqu’à ce mardi 19 avril inclus (de 8h à 17h), deux circuits fléchés de 3 et 7 km, accessibles à tous, y compris aux familles avec des poussettes, sont proposés par la Jeunesse Rongycienne. La dynamique association peut s’appuyer sur un solide partenariat noué avec de multiples acteurs comme le club Mont-Marche, les vergers de Brunehaut bien sûr, le Relais pour la Vie, le club de football des Diables rouges de Rongy ou encore l’école communale.

Marcher tout en apprenant…

Au départ des circuits, une urne a été installée pour récolter des dons en faveur du Relais pour la Vie. ©ÉdA

Jalonnée de panneaux didactiques, cette "marche des vergers en fleurs" permet au public de mieux appréhender les spécificités de la culture des fruitiers. On y apprend notamment que les vergers de Brunehaut, qui s’inscrivent dans un modèle de gestion différenciée, produisent pas moins d’une cinquantaine de variétés de pommes et une quinzaine de poires.

Aucune inscription préalable n’est nécessaire pour se balader au cœur des vergers et des sentiers campagnards qui emmènent aussi le public à la découverte d’une partie des pépinières de Lesdain.

S’il est possible de profiter gratuitement de ce cadre idyllique, les participants sont invités à soutenir une noble cause. Au départ des parcours, une urne a été installée afin de récolter des dons au profit de la section tournaisienne du Relais pour la Vie (Fondation contre le cancer).

On notera enfin que la Jeunesse Rongycienne a voulu dédier cet événement à l’un de ses membres, l’ancien échevin de Brunehaut Philippe Picq, disparu en mars dernier.