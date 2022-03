Le compte communal fait l'unanimité à Brunehaut

IPP et précompte en baisse!

À l’ordinaire, le résultat de l’exercice propre du compte présente un excédent de 221090 €. En 2020, ce boni était de 820526 €! Vu le résultat des années antérieures (+1464079 €) et de prélèvements (-635684 €), le résultat global présente un boni de 1049485 €.

À la lecture des chiffres, on constate une légère évolution des dépenses qui passent de 8784618 € en 2020 à 9196413 € en 2021. Pour les recettes, en baisse, elles sont de 9605144 € en 2020 et de 9417502 € l’an dernier.

Le nombre d’habitants étant en hausse à Brunehaut, paradoxalement le rapport du précompte immobilier est de 1068843 € l’an dernier. Cette recette était de 1177193 € en 2020! Idem pour l’impôt des personnes physiques qui diminue: de 2185372 € il y a deux ans à 2164999 € l’an passé.

Parmi les dépenses de transfert, les coûts du CPAS et de la police augmentent. La part communale pour le Centre public passe de 820094 € à 836495 € et de 669831 € à 731688 € pour la police. Vu l’intervention de la province, le budget pour les pompiers diminue. Il était de 409298 € en 2020 et passe à 339638 en 2021. Les dépenses de dette sont relativement stables (7,57%).

Oui… mais!

"Nous voterons pour ce compte. Cependant, il ne faut pas être d’un optimisme béat. Le personnel représente une part importante des dépenses de fonctionnement. Les indexations successives ne vont pas les faire diminuer. Les prévisions d’inflation ne sont pas réjouissantes, même si elles ont un effet positif sur les recettes.

D’une part, il faut faire attention à toutes les dépenses, notamment arrêter de s’endetter, d’autre part il faut un outil prévisionnel portant sur les investissements, les engagements de personnel et autres dépenses pour lesquelles il faut une vue à plus long terme, un Plan Stratégique Transversal peut être?",a commenté Pierre Gérard (IC).

Pour les conseillers indépendants, "Nous approuverons ce compte mais cela ne signifie pas que nous sommes d’accord avec la totalité de la politique menée. Une réflexion globale doit être opérée concernant les dépenses de personnel qui ne cessent d’augmenter, avec des indexations imprévisibles, afin de ne pas se retrouver face des choix socialement inacceptables!"ont-ils notamment réagi.