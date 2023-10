Ce mercredi après-midi, la Fondation Pairi Daiza a recueilli ces 14 reptiles déposés par la zone de Police d'Ath. Il y a un varan émeraude, un caméléon du Yémen, deux geckos de Madagascar, un tégu noir argentin, un python liasis, quatre boas constrictors, deux geckos léopard, un lampropeltis et un serpent des blés.

Une fameuse collection donc qui a pris la direction de Cambron-Casteau. "Ces animaux vont poursuivre leur vie dans le Refuge de la Fondation Pairi Daiza grâce aux bons soins des soigneurs des reptiles et amphibiens, confie Claire Gilissen, porte-parole de Pairi Daiza. Nous recueillons des reptiles soit dans le cadre d’abandons, soit lorsque les autorités les saisissent. Ils vont terminer leur vie tranquillement chez nous. Nous possédons l’infrastructure adéquate. Il faut savoir que nous recueillons en moyenne chaque année 700 reptiles. Il s’agit pour la plupart du temps de tortues aux joues jaunes ou rouges qui sont très petites à la naissance mais qui grandissent et dont les gens ne veulent plus. Mieux vaut nous les donner que de les abandonner dans la nature."

Belles couleurs. ©D.R.