Des panneaux solaires sur l'administration communale à Brugelette

Michel Niezen, Conseiller de l’opposition Les Communaux, considère le montant estimé comme "trop élevé". "Si nous discutons avec des citoyens qui possèdent des panneaux solaires chez eux, nous pouvons établir un comparatif ", indique-t-il. "L’un m’a dit que pour 14 panneaux, il avait payé 8 000 €. Dans le cas de l’administration, on nous demande près de 35 000 € pour 27 panneaux, soit plus du double du prix. Nous trouvons le montant prévu très élevé, comparé à ce que certains citoyens ont payé." Le groupe "Les Communaux" considère aussi qu’il serait intéressant "d’analyser les offres plus en détail, pour pouvoir les comparer". "L’approche adoptée par Ipalle dans son étude nous semble bizarre", a ajouté le Conseiller. "Peut-être qu’en utilisant d’autres panneaux d’une capacité supérieure on pourrait réduire leur nombre ? Je pense qu’il faudrait analyser les offres plus en détail." Malgré ces remarques, le groupe a approuvé le point.

Du côté de Brugelette Ensemble, la cheffe de file Isabelle Liégeois a interrogé le bourgmestre quant à la production en énergie de ce dispositif. "Ces panneaux vont-ils couvrir tous les besoins en énergie de l’administration communale", a demandé la Conseillère de l’opposition. "L’achat d’un dispositif est-il prévu pour stocker le surplus ?".

Le bourgmestre André Desmarlières n’a pas pu satisfaire aux demandes de la Conseillère. "Je ne crois pas ", a-t-il répondu. "L’acquisition d’une batterie pour stocker l’éventuel surplus n’est pas prévue dans le cahier des charges, mais nous pourrions éventuellement l’ajouter plus tard." Tous les Conseillers (Martine Sculier, Johanna Hubeau et Kévin Thys étant absents) ont approuvé ce point.