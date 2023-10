Baisser l'impôt des personnes physiques à Brugelette? "De la poudre aux yeux!"

Ce jeudi soir, l’élu a enfin pu présenter son point: "Diminuer l’IPP de 8.5% à 8.4% impacterait les recettes de la Commune de seulement 14 000 €", a-t-il expliqué en séance publique. "Chaque année, nous percevons un montant de la part du parc Pairi Daiza dans le cadre de notre convention avec celui-ci: en 2016, la Commune a perçu 265 000 €, alors qu’en 2022 ce montant atteignant la somme de 411 129 € à laquelle il fallait notamment ajouter la taxe des nuitées de 35 000 €. Vu la croissance du parc, je pense que nous pouvons nous permettre de diminuer le montant de l’IPP, cela dans l’intérêt des citoyens."

"Seulement 5 € dans le portefeuille du citoyen !"

La cheffe de file de l’opposition "Brugelette Ensemble", Isabelle Liégeois, a tenu à rectifier le montant avancé par Michel Niezen. "Selon mes calculs, cette diminution n’impacterait pas la Commune de 14 000 €, mais d’environ 8 000 € ", a-t-elle précisé. "Le chiffre que vous avancez n’est pas bon. Ensuite, lorsque nous réalisons une simulation sur base d’un revenu mensuel de 2000€, baisser l’IPP de 0.1% permettrait aux citoyens de gagner moins de 5 € dans leur poche. Pour moi, à un an des élections, cette proposition est de la poudre aux yeux. Si l’on veut agir en faveur du portefeuille des citoyens, je pense qu’il serait plus judicieux de supprimer la taxe pour la salubrité publique qui s’élève à 50 € par ménage." Une idée qu’à également partagé Michel Niezen. "J’y ai évidemment pensé", a-t-il ajouté. "Mais la suppression de cette taxe impacterait les finances de la Commune de plus de 80 000 € par an. Ma volonté est de diminuer l’IPP petit à petit, pour permettre à la Commune de s’adapter au niveau de ses budgets."

Une convention qui doit être renégociée

Le bourgmestre André Desmarlières a tenu à préciser à Michel Niezen que la convention qui lie la Commune au parc animalier arrive à échéance à la fin de l’année 2024. "Elle devra ensuite être renégociée", indique le bourgmestre. "À la hausse, mais peut-être aussi à la baisse. J’espère que le parc sera de bonne composition. "

"Aussi, si nous décidons de réduire l’IPP", a-t-il ajouté, "n’oublions pas que cela ne produira ses effets qu’en 2026. Nous sommes en période d’échéance électorale et nous n’avons pas de vue sur nos budgets de 2024. Je pense qu’il est préférable de laisser cette décision à la prochaine majorité. En ce qui concerne la suppression de la taxe sur la salubrité publique, ce point n’est pas à l’ordre du jour, mais il pourra être discuté lorsque devrons nous positionner sur les taxes communales, à la lumière sans doute du budget 2024."

La demande de Michel Niezen a été refusée à huit voix "contre" et deux voix "pour".