Mobilité autour de Pairi Daiza: "On finit par croire que prioritaire veut dire secondaire"

Le ministre Henry (qui brillait par son absence lors du débat organisé la semaine dernière à Brugelette) a répété beaucoup de choses connues, avec une introduction qui fera sans doute sourire certains: "le dossier de l’accès nord au parc de Pairi Daiza est prioritaire pour le Gouvernement wallon et mon cabinet (sic). J’ai demandé à l’administration d’en faire également sa priorité. Mon objectif est de parvenir à une solution qui fasse le plus possible l’unanimité dans les différentes communes concernées et qui permette d’apaiser la situation des riverains tout en rendant possible le développement du parc."

Il a rappelé l’organisation (enfin !) d’une étude globale de mobilité. "Il s’agit d’une étude de type stratégique visant à objectiver les opportunités et contraintes en matière d’accessibilité du parc, sur la base de la demande en déplacements présents et futurs."

"La mobilité douce est bien évidemment discutée et prise en compte dans ce projet. L’administration travaille notamment sur l’étude d’un cheminement en site propre pour les modes actifs entre Mauvinage et Brugelette."

"Par ailleurs, l’accessibilité ferroviaire du site a été abordée avec la SNCB lors de la dernière réunion du Comité ferroviaire wallon. Y a été abordée la création d’un deuxième accès au site beaucoup plus proche de la gare afin d’organiser, au départ de celle-ci, des cheminements pédestres."

Le ministre Écolo assure en conclusion que "les décisions nécessaires sont prises afin que ce dossier complexe puisse évoluer rapidement…"

On attend les élections ?

"Vous ne variez pas pour me dire que ce dossier est prioritaire, mais cela fait quatre ans qu’il est prioritaire" relève Jean-Luc Crucke. "Vous pouvez comprendre que pour certains, on finit par croire que prioritaire veut dire secondaire."

"Vous annoncez une étude stratégique, mais la stratégie c’est la concrétisation et voir l’opérationnalisation d’un certain nombre de mesures" […]

Et Jean-Luc Crucke de dire tout haut ce que beaucoup pensent: "la stratégie des uns et des autres n’est-elle pas de reporter tout cela après les élections et puis le suivant se débrouillera comme il peut ?"